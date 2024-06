Anglia wymieniana jest w wąskim gronie faworytów Euro 2024. Aktualni wicemistrzowie Europy kadrowo wydają się jeszcze silniejsi niż trzy lata temu, szczególnie w ofensywie.

Gwiazdą Realu Madryt jest niespełna 21-letni Jude Bellingham, który triumfował w Lidze Mistrzów i zdobył mistrzostwo Anglii. Postępy zrobił trzy lata starszy Phil Foden - mistrz Anglii z Manchesterem City. Natomiast Harry Kane po transferze do Bayernu Monachium pokazał, że strzelanie goli w Bundeslidze przychodzi mu równie łatwo, co w Premier League.

"Jestem podekscytowany czekającym nas wyzwaniem. Anglia nigdy nie zdobyła mistrzostwa Europy, nigdy nie wygrała turnieju poza własnym terenem. Wielu uważa, że teraz gładko to osiągniemy, ale fakt, że nigdy się to nie udało, utwierdza mnie w przekonaniu, że będzie to niezwykle trudne. Musimy być doskonali, aby to osiągnąć" - powiedział selekcjoner Anglii Gareth Southgate.

Walkę o upragnione mistrzostwo Anglicy zaczną w Gelsenkirchen od meczu z Serbią. Spadkobiercy Jugosławii w XXI wieku pierwszy raz wystąpią w Euro i trudno powiedzieć, czego można się po nich spodziewać.

W 2022 roku Serbia wystąpiła w mistrzostwach świata. W grupie z Brazylią, Szwajcarią oraz Kamerunem zdobyła tylko punkt i zajęła ostatnie miejsce.

BS, PAP