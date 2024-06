Euro 2024: Portugalia - Czechy. Relacja live i wynik na żywo

Portugalia - Czechy to kolejny mecz Euro 2024. Relacja live i wynik na żywo z meczu Portugalia - Czechy na Polsatsport.pl.

Od godziny 21 w Lipsku w centrum uwagi będzie najprawdopodobniej 39-letni Cristiano Ronaldo. Jeśli wystąpi w którymkolwiek meczu w Niemczech, będzie pierwszym piłkarzem, który weźmie udział w sześciu edycjach mistrzostw Europy. Zadebiutował w nich w 2004 roku, gdy Portugalia sensacyjnie przegrała z Grecją w finale, a 12 lat później cieszył się z trofeum.



Ronaldo jest też rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań - 25 i zdobytych goli - 14 w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Przez całą karierę słynny "CR7" udowadniał, że jest wybitnym piłkarzem, ale jego marka nieco ucierpiała, gdy w 2023 roku przeszedł do klubu An-Nasr w Arabii Saudyjskiej i część kibiców przestała interesować się jego występami.

Jeśli jednak ktoś zastanawiał się, czy Ronaldo wciąż "nadaje się" do drużyny narodowej, Portugalczyk udowodnił to choćby w ostatnim towarzyskim meczu przed turniejem - grał z Irlandią (3:0) od pierwszej do ostatniej minuty i zdobył dwie bramki. W sumie w reprezentacji ma ich 130 i jest pod tym względem rekordzistą świata.

"Cristiano jest gotów pomóc drużynie, dając z siebie wszystko. Nie ma na świecie drugiego piłkarza, który może wnieść tak wiele do szatni, jak on" - powiedział selekcjoner Portugalii Roberto Martinez.

Czesi byli rywalami Polski w grupie eliminacji ME, w której zajęli drugie miejsce. Wygrali wszystkie cztery mecze towarzyskie przed Euro 2024, choć rywali dobrali sobie raczej z nie najwyższej półki: grali z Norwegią, Armenią, Macedonią Północną (wszystkie 2:1) oraz z Maltą. Tę ostatnią pokonali 7:1, odnosząc jedno z najwyższych zwycięstw w historii.

"Portugalia bez wątpienia jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu, a my jesteśmy outsiderami, którym trudno będzie wyjść z grupy. Ale w każdym meczu szanse wynoszą 50 na 50. Nie wolno nam się bać, być biernymi, nie wolno nam tylko stać z tyłu i się bronić" - podkreślił selekcjoner Ivan Hasek.

Wieczorny mecz będzie też pojedynkiem królów strzelców poprzedniej edycji ME: Ronaldo i Patrika Schicka. Obaj mieli po pięć trafień. Jedną ze swoich bramek Czech zdobył przeciwko Szkocji z połowy boiska, a ten gol został później uznany za najładniejszy w turnieju.

