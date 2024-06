Polacy wygrali i się zaczęło. Nagle zostali zdyskwalifikowani

Biało-czerwona sztafeta w porannych eliminacjach zanotowała najlepszy czas. To uzasadniało aspiracje do mistrzowskiego tytułu. Polacy wystąpili w składzie: grzbiecista Ksawery Masiuk, żabkarka Dominika Sztandera, delfinista Jakub Majerski i kraulistka Kornelia Fiedkiewicz. Do mety po emocjonującym wyścigu przypłynęli na pierwszej pozycji. Radość trwała krótko, gdyż sędziowie dopatrzyli się błędów w ich występie. Podobny los spotkał Greków, którzy finiszowali na trzecim miejscu. Złoty medal zdobyli reprezentanci Izraela (3.45,74).



We wtorkowych indywidualnych finałach zaprezentowała się trójka Polaków. Adela Piskorska rywalizację na 200 m st. grzbietowym rozpoczęła bardzo szybko. Na półmetku prowadziła, a po kolejnej długości basenu spadła na drugie miejsce. Po ostatnim nawrocie straciła siły i ostatecznie dopłynęła na szóstym miejscu (2.10.85). Złoty medal zdobyła Portugalka Camila Rebelo (2.08,95), która o 0,01 s okazała się lepsza od rekordu... Polski, należącego do Laury Bernat.

Fiedkiewicz na 100 m st. dowolnym do najlepszej ósemki w tej konkurencji awansowała z piątym czasem i identyczne miejsce zajęła w walce o podium (54,79). Mistrzynią Europy została Czeszka Barbora Seemanova (53,50). Polka po półtoragodzinnym odpoczynku wystąpiła w sztafecie mieszanej 4x100 m st. zmiennym.

Jan Kałusowski na 100 m st. klasycznym poprawił swój rekord Polski z półfinałów. Zawodnik MKS Trójka Łódź finiszował z piątym czasem (59,58), a do minimum olimpijskiego zabrakło mu zaledwie 0,09 s.

Do środowych finałów awansowało pięciu z siedmiu biało-czerwonych. W półfinałach Dominika Sztandera miała czwarty czas na 100 m st. klasycznym (1.07,35), na podobnym miejscu sklasyfikowna została Paulina Peda na 50 m st. motylkowym (26,24). W tej konkurencji Anna Dowgiert była ósma (26,43) i ją również znalazła się w czołowej ósemce. Ksawery Masiuk wygrał swój półfinał na 200 m st. grzebietowym (1.57,62), co ostatecznie okazało się piątym rezultatem. Mistrz Polski Kamil Sierdzki na 100 m st. dowolnym był ósmy (48,48).

Wyniki finałów:

kobiety

200 m st. grzbietowym



1. Camila Rebelo (Portugalia) 2.08,95

2. Dora Molnar (Węgry) 2.09,02

3. Eszter Szabo Feltothy (Węgry) 2.09,02

...

6. Adela Piskorska (Polska) 2.10,85

100 m st. dowolnym



1. Barbora Seemanova (Czechy) 53,50

2. Barbora Janickova (Czechy) 54,17

3. Nikolett Padar (Węgry) 54,22

5. Kornelia Fiedkiewicz (Polska) 54,79

800 m st. dowolnym



1. Ajna Kesely (Węgry) 8.29,96

2. Fleur Lewis (W. Brytania) 8.33,54

3. Deniz Ertan (Turcja) 8.34,31

mężczyźni

50 m st. motylkowym



1. Stergios Marios Bilas (Grecja) 23,15

2. Simon Bucher (Austria) 23,19

3. Daniel Gracik (Czechy) 23,26

100 m st. klasycznym



1. Melvin Imoudu (Niemcy) 58,84

2. Berkay Omer Ogretir (Turcja) 59,23

3. Andrius Sidlauskas (Litwa) 59,27

...

5. Jan Kałusowski (Polska) 59,58 - rekord Polski

4x100 st. zmiennym (mieszana)



1. Izrael 3.45,74

2. Niemcy 3.48,12

3. Węgry 3.48,79

...

Polska - dyskwalifikacja

PAP