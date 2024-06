Polskie kluby poznały rywali w el. Ligi Konferencji!

Za nami ceremonie losowania wszystkich europejskich rozgrywek rozgrywanych pod egidą UEFA. Swoich adwersarzy poznały zatem wszystkie nasze kluby, które będą walczyć o jak najdalsze zajście w drodze do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.

W tych trzecich, co do prestiżu rozgrywkach, rywali poznały ekipy Legii oraz Śląska. Warszawianie do losowania przystąpili jako zespół rozstawiony, więc mogli dzięki temu uniknąć bardziej renomowanego rywala w postaci m.in. Austrii Wiedeń lub Hajduka Split. W zamian trafili na rywali z Walii oraz Irlandii Północnej.

ZOBACZ TAKŻE: Walkę o Ligę Mistrzów czas zacząć! Jagiellonia poznała rywala!

Wrocławianie nie byli rozstawieni ze względu na niższy współczynnik UEFA. Podobnie sytuacja dotyczyła krakowskiej Wisły, która zagra w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy z kosowskim KF Llapi 1932. Pierwszoligowiec poznał już potencjalnego rywala w drugiej rundzie eliminacji tych rozgrywek, ale w razie odpadnięcia "spadnie" do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, w której zmierzy się z Brondby. Z kolei wicemistrzowie Polski zagrają z FC Ryga.

2. eliminacji Ligi Konferencji:

Legia Warszawa - Caernarfon Town FC (Walia)/Crusaders FC (Irlandia Północna)

FC Ryga (Łotwa) - Śląsk Wrocław

Brondby IF (Dania) - KF Llapi 1932/Wisła Kraków

Mecze 2. rundy eliminacji odbędą się 25 lipca, natomiast rewanże 1 sierpnia. Warto zaznaczyć, że finał nadchodzącej edycji odbędzie się we Wrocławiu.