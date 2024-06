Wisła Kraków poznała potencjalnego rywala w 2. rundzie el. Ligi Europy!

We środowe popołudnie w siedzibie UEFA we szwajcarskim Nyonie odbyła się ceremonia losowania 2. rundy eliminacji Ligi Europy. W niej swojego potencjalnego rywala poznała Wisła Kraków.

"Biała Gwiazda" przystępuje do europejskich zmagań jako sensacyjny triumfator tegorocznej edycji Fortuna Pucharu Polski. Utytułowanemu klubowi ze stolicy Małopolski w sięgnięciu po to trofeum i w następstwie reprezentowanie naszego kraju w Europie nie przeszkadza fakt, że na co dzień rywalizuje na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. I tak będzie w nadchodzącym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Walkę o Ligę Mistrzów czas zacząć! Jagiellonia poznała rywala!

Wisła walkę o fazę grupową Ligi Europy rozpocznie od pierwszej rundy, w której była rozstawiona podczas losowania. Dzięki temu krakowianie trafili na teoretycznie niżej notowanego rywala w postaci KF Llapi 1932 z Kosowa. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 11 lipca w Kosowie. Natomiast do rewanżu dojdzie 18 lipca w Krakowie.

W przypadku awansu Wisła poznała już rywala w kolejnej rundzie. W niej było jasne, że trafi na znacznie bardziej renomowanego przeciwnika. W gronie potencjalnych adwersarzy znajdowali się Ajax, Molde, Rapid Wiedeń, Trabzonspor oraz Cerce Brugge.

Wisła Kraków w razie promocji, w drugiej rundzie zagra z wiedeńskim Rapidem. Pierwszy mecz odbędzie się w Krakowie 25 lipca, natomiast rewanż 1 sierpnia w Wiedniu.

2. runda el. Ligi Europy:

KF Llapi 1932/Wisła Kraków - Rapid Wiedeń