Co za mecz Hurkacza i Sinnera! Półfinał jednak nie dla Polaka

Hubert Hurkacz i Jannik Sinner przegrali z duetem Sadio Doumbia/Fabien Reboul 6:7(3), 6:4, 8:10 w ćwierćfinale turnieju deblowego w Halle. Cała rywalizacja była niezwykle wyrównana, a szczególnie emocjonujący był trzeci set, w którym doszło do aż ośmiu mini-breaków.

Oba duety weszły w to spotkanie bardzo pewnie. Zwycięstwo przy własnych podaniach było bezproblemowe, a rywalizacja zacięta. Przez całego seta nie było nawet break-pointów, tak więc wszystko musiało rozstrzygnąć się w tie-breaku. Więcej precyzji zachowali wtedy Francuzi i to oni mogli cieszyć się z wyjścia na prowadzenie w tym spotkaniu.

Początek drugiej partii wyglądał podobnie do poprzedniej. Nikt nie chciał się pomylić, bo wiadomym było, że każdy błąd może okazać się kluczowy. Wprawdzie zaczęły pojawiać się szanse na przełamanie, ale żaden z zespołów nie potrafił ich wykorzystać. Do czasu. Przy stanie 4:4 okazję do wyjścia na prowadzenie wykorzystali Polak i Włoch. Później bez problemów wygrali własne podanie i wyrównali stan całej rywalizacji.

Tak jak w całym meczu nie było przełamań, tak w super tie-breaku mieliśmy ich całkiem sporo. Już w pierwszym gemie francuska para straciła swoje podanie, ale niemalże od razu wyrównała. Hurkacz i Sinner powtórnie wygrali przy serwisie rywali i wyszli na prowadzenie 3:1. Trójkolorowi szybko jednak odrobili i zaraz znów był remis (4:4). Kolejne minuty nie układały się po myśli Polaka i Włocha, a Doumbia i Reboul stanęli przed szansą na zwycięstwo. Wykorzystali ją przy drugim podejściu.

W półfinale para Sadio Doumbia/Fabien Reboul zmierzy się z duetem Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Hubert Hurkacz/Jannik Sinner - Sadio Doumbia/Fabien Reboul 1:2 (6:7(3), 6:4, 8:10)