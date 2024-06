Skromne zwycięstwo Hiszpanów w hicie. Włosi obnażeni w meczu Euro 2024

Od początku spotkania przewagę pod bramką Donnarummy wypracowali sobie Hiszpanie. Z piłką ruszył Williams i posłał piłkę w kierunku Pedriego, ale na posterunku stał włoski golkiper. Niedługo później strzelcem bramki mógł okazać się sam Williams, ale piłka uderzona głową powędrowała obok słupka.

Donnarumma nie mógł narzekać na brak pracy na linii bramkowej, a Hiszpanie dalej naciskali. Kompletnie nieskuteczni byli za to Włosi, którzy mieli ogromne problemy z przeniesieniem ciężaru gry w pole karne rywala.



Każda kolejna okazja zbliżała do upragnionego prowadzenia Hiszpanów, a to udało się dopiero w 54. minucie. Znów katalizatorem całego procesu okazał się Williams, który dośrodkowywał w pole karne. Piłkę dotknął jeszcze Morata, ale przez fatalne nieporozumienie do bramki skierował ją Calafiori. Hiszpania prowadziła 1:0 w meczu z Włochami.



Hiszpanie dominowali rywala, który był wyjątkowo bezradny. Jeszcze w końcówce piłkę uderzał Calafiori, a Włosi mogli skorzystać z jednej z nielicznych w tym spotkaniu szansy, ale strzał był zbyt słaby. Arbiter doliczył jeszcze cztery minuty, a w dramatycznej końcówce w pole karne przy rzucie rożnym wbiegł nawet Donnarumma. To jednak było zbyt mało, aby wyrównać wynik w tym spotkaniu. Włosi musieli uznać swoją porażkę w hitowym spotkaniu grupy B.



Hiszpania - Włochy 1:0 (0:0)



Bramka: Riccardo Calafiori 54 (sam.)

Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Pedri (71. Alex Baena), Rodri, Fabian Ruiz (90+4. Mikel Merino) - Lamine Yamal (71. Ferran Torres), Alvaro Morata (78. Mikel Oyarzabal), Nico Williams (78. Ayoze Perez).

Włochy: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco - Nicolo Barella, Lorenzo Pellegrini (82. Giacomo Raspadori), Jorginho (46. Bryan Cristante) - Davide Frattesi (46. Andrea Cambiaso), Gianluca Scamacca (64. Mateo Retegui), Federico Chiesa (64. Mattia Zaccagni).

Żółte kartki: Rodri, Robin Le Normand, Dani Carvajal - Gianluigi Donnarumma, Bryan Cristante.

Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia). Widzów: 49 528.

PI, Polsat Sport