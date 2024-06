Mistrz Europy Turcja będzie rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Ligi Narodów w Bangkoku. Gdzie obejrzeć mecz? Kiedy grają polskie siatkarki? O której godzinie rozpocznie się to spotkanie? Kto wygra? Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Ostatnie spotkania fazy zasadniczej Ligi Narodów nieco wywróciły kolejność w tabeli. Po porażce z Chinami (0:3) Polki spadły na trzecie miejsce i w ćwierćfinale trafiły na szóstą w tabeli Turcję. Zespół prowadzony przez Daniele Santarelliego w poprzednim roku zdobył wszystko, co było do wygrania - Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz kwalifikację na igrzyska. W obecnych rozgrywkach Turczynkom zdarzały się potknięcia, bowiem przegrały cztery mecze.

Obie reprezentacje nie spotkały się w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Po raz ostatni zagrały ze sobą w ćwierćfinale ubiegłorocznych mistrzostw Starego Kontynentu. Wówczas Turcja wygrała 3:1.

– Czeka nas niezwykle trudna przeprawa. To drużyna, która ma dwie armaty - Melissę Vargas i Ebrar Karakurt, a my akurat dwóch takich nie mamy. Do tego mają doświadczone zawodniczki na środku siatki. Jeszcze kilka lat temu środkowa Eda Erdem Dundar była jedną z najlepiej punktujących swojego zespołu, ale po dołączeniu do reprezentacji Vargas, ta struktura gry nieco się zmieniła. To jest zespół bardzo trudny do ugryzienia, a moim zdaniem w tej chwili najmocniejszy na świecie. Trafiliśmy najgorzej jak mogliśmy – powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski Piotr Makowski.

Melissa Vargas uznawana jest za jedną z najlepszych siatkarek na świecie. Jest liderką w klasyfikacji Ligi Narodów wśród najlepiej punktujących i atakujących zawodniczek.

– To jest takie już męskie granie, atakuje na bardzo wysokim pułapie. Trzeba się mocno nagimnastykować, żeby do niej doskoczyć. Pamiętam ją jeszcze z czasów, gdy grała w pierwszym składzie reprezentacji Kuby, a miała wówczas czternaście lat – wspomniał Makowski.

Jak dodał, choć więcej argumentów jest po stronie Turczynek, Polki nie stoją na straconej pozycji.

– Na pewno w każdym elemencie możemy lepiej zagrać. Poprawiliśmy zagrywkę, ale zawsze można jeszcze coś dołożyć. Teraz już też rola trenera, żeby to wszystko poukładać. Myślę, że też akurat na pozycji rozgrywającej mamy więcej atutów – podkreślił.

Polki wraz z innymi uczestnikami turnieju finałowego po zakończeniu rundy w Hongkongu bezpośrednio udały się do Bangkogu. Trener Stefano Lavarini nie zmienił już składu. Już niespełna dwa tygodnie temu przed wylotem do Azji zabrał 15 zawodniczek, czyli jedną więcej niż liczy kadra meczowa, tak by w razie kontuzji mieć pełny skład i nie dowoływać kolejnych siatkarek z Polski.

Przed rokiem w finale rozegranym w amerykańskim Arlington Turcja pokonała Chiny 3:1, a w meczu o brązowy medal Polki wygrały ze Stanami Zjednoczonymi 3:2.

Kiedy mecz Polska – Turcja w siatkówce?



Mecz Polski z Turcją będzie czwartym ćwierćfinałem Ligi Narodów siatkarek 2024, czyli zakończy tę fazę rozgrywek. Kto awansuje do półfinału? Transmisja meczu Polska – Turcja w piątek 21 czerwca o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.