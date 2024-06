Słowacy już witali się z gąską. Ukraińcy pokrzyżowali im jednak plany!

W skrajnie odmiennych humorach obie reprezentacje przystępowały do piątkowego meczu. Słowacy sensacyjnie ograli w pierwszej kolejce Belgów 1:0, zaś Ukraińcy zostali rozbici 0:3 przez Rumunów. I dla jednych, i dla drugich potyczka w drugiej serii gier miała więc kluczowe znaczenie w kontekście turniejowej przyszłości.

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli nasi południowi sąsiedzi. Szybko przejęli inicjatywę i szukali drogi do bramki Ukraińców. Znaleźli ją w 17. minucie, kiedy centrę Lukasa Haraslina wykończył Ivan Schranz. Przy wyniku 0:1 Ukraińcy w końcu się przebudzili. Wypracowali sobie kilka okazji i sprawili, że gra się wyrównała. Nie zdołali jednak przekuć tego na konkrety i do przerwy wciąż przegrywali jednym golem.

Po zmianie stron podopieczni Sierhieja Rebrowa kontynuowali napór. W końcu przyniosło im to zakładany efekt. W 54. minucie Mykoła Szaparenko trafił do siatki po podaniu Ołeksandra Zinczenki. Było 1:1 i wszystko zaczynało się od nowa.

Drużyną, której bardziej zależało na strzeleniu kolejnego gola, byli Ukraińcy. To oni więcej ryzykowali, chętniej wychodzili do przodu i szukali swoich szans. Słowacy wyglądali natomiast na zespół, który jest w stanie zadowolić się remisem, stawiającym ich przecież w dość wygodnej sytuacji w kontekście awansu do fazy pucharowej.

Zachowawcza taktyka nie opłaciła się jednak. W 80. minucie świetne podanie prostopadłe otrzymał Roman Jaremczuk i dobrze wiedział, co z tym należy dalej zrobić. Sprytnym strzałem pokonał Martina Dubravkę, dając Ukrainie prowadzenie 2:1.

Nasi wschodni sąsiedzi utrzymali ten wynik do samego końca i dopisali do swojego dorobku cenne trzy punkty. W przypadku drugiej porażki ich sytuacja byłaby już fatalna. Pokrzyżowali przy tym plany Słowakom, którzy mogli zapewnić sobie w piątek awans do fazy pucharowej. Nie udało im się to - o wszystkim zadecyduje więc ostatni mecz z Rumunami.

Słowacja - Ukraina 1:2 (1:0)

Gole: Ivan Schranz 17 - Mykoła Szaparenko 54, Roman Jaremczuk 80