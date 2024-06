Spotkanie zapowiada się bardzo interesująco - w pierwszej kolejce odważnie grający Rumuni łatwo rozprawili się z Ukraińcami 3:0, a Belgowie niespodziewanie przegrali ze Słowakami 0:1. Była to pierwsza porażka "Czerwonych Diabłów" od czasu przejęcia reprezentacji w lutym 2023 roku przez trenera Domenico Tedesco. W starciu ze Słowakami Belgów zawiodła przede wszystkim skuteczność. Kilka dogodnych sytuacji zmarnował słynny Romelu Lukaku, a dwie jego bramki zostały anulowane po weryfikacji VAR.

Jeśli Belgowie drugi raz przegrają, do minimum ograniczą szanse na awans do fazy pucharowej, ale będzie to też zależało od wyniku piątkowego meczu grupy E Słowacja - Ukraina.

Mecz w Kolonii poprowadzi Szymon Marciniak. Najlepszy polski sędzia jako ostatni główny arbiter wkracza na boiska Euro 2024. Na liniach będą mu asystowali Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a za system VAR będzie odpowiedzialny Tomasz Kwiatkowski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Belgia - Rumunia od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP