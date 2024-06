Turcja zagra w Dortmundzie z Portugalią. W tym przypadku porażka nie przekreśla szans na awans żadnej z drużyn, ale może je skomplikować. Faworytami wydają się być świetni technicznie Portugalczycy z jednym z najlepszych piłkarzy świata Ronaldo. Mimo 39 lat nadal jest w bardzo dobrej dyspozycji i w sobotę ma szansę zapisać kolejny rozdział historii ME. W meczu z Czechami został pierwszym piłkarzem, który po raz szósty gra na Euro, a jeśli trafi do tureckiej bramki, to we wszystkich tych turniejach wpisze się na listę strzelców. Bliski tego był już w spotkaniu z Czechami, ale piłka po jego strzale uderzyła w słupek.

Ronaldo stracił już jednak w tych mistrzostwach jeden rekord - 19-letni Turek Arda Guler trafiając do siatki w meczu z Czechami został najmłodszym zdobywcą bramki w debiucie na Euro. Z kolei własny rekord piłkarskiej długowieczności może pobić portugalski obrońca Pepe. W dniu meczu z Turcją będzie miał 41 lat i 137 dni.

Po obiecującym początku Turcy wierzą w kolejny sukces.

"Po raz pierwszy w szóstej próbie wygraliśmy mecz otwarcia na Euro. Trzy lata temu zostaliśmy wyeliminowani po trzech porażkach bez zdobycia punktu. Tutaj naszym celem było zwycięstwo w pierwszym meczu. To się udało i teraz marzymy o sukcesie w kolejnym i awansie do fazy pucharowej" – powiedział włoski trener tureckiej reprezentacji Vincenzo Montella.

Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Portugalia od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP