Historyczny moment na Euro 2024. Gigantyczna przewaga nie wystarczyła

Gruzja wywalczyła historyczny punkt w mistrzostwach Europy! Choć Czesi oddali aż 26 strzałów, to nie potrafili wygrać tego spotkania. Remis 1:1 oznacza, że o losie obu ekip zadecyduje ostatnia kolejka.

Po pierwszej kolejce oba zespoły miały po zero punktów. Gruzja przegrała z Turcją (1:3), a Czechy okazały się słabsze od Portugalii (1:2).



Zobacz także: Terminarz Euro 2024

Spotkanie w Hamburgu znacznie lepiej rozpoczęli podopieczni Ivana Haska, którzy dominowali na boisko. Oddawali mnóstwo strzałów (przede wszystkim Patrik Schick oraz Adam Hlozek), ale Giorgi Mamardaszwili stawał na wysokości zadania. Czasami można było się dziwić, jak Czesi jeszcze nie wyszli na prowadzenie.

Gruzini przetrwali najgorsze, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy otrzymali niespodziewany prezent. Ręką w polu karnym zagrał Robin Hranac, a sędzia Daniel Siebert po analizie VAR przyznał jedenastkę. Do piłki podszedł Georges Mikautadze i pewnym uderzeniem wyprowadził Gruzję na prowadzenie.

Czesi w końcu trafili do siatki niespełna kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy, wykorzystując złe ustawienie Gruzinów przy rzucie rożnym. Ondrej Lingr uderzył w słupek, ale dobitka Schicka była już bezbłędna.

Choć Czesi oddali aż 26 strzałów (11 celnych), to nie potrafili wygrać tego spotkania. To oznacza, że los obu drużyn rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.



Dla Gruzji to pierwszy punkt w historii mistrzostw Europy.

Gruzja - Czechy 1:1 (1:0)

Bramki: Mikautadze 45+4 (rz.k.) - Schick 59.

Gruzja: Giorgi Mamardaszwili - Solomon Kwirkwelia (82. Saba Lobżanidze), Guram Kaszia, Lasza Dwali - Giorgi Citaiszwili (62. Luka Loczoszwili), Zuriko Dawitaszwili (62. Giorgi Czakwetadze), Anzor Mekwabiszwili, Giorgi Koczoraszwili, Otar Kakabadze - Georges Mikautadze (88. Giorgi Kwilitaia), Chwicza Kwaracchelia (82. Giorgi Gwelesiani).

Czechy: Jindrich Stanek - Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci, David Jurasek (81. Petr Sevcik) - Vladimir Coufal, Vaclav Cerny (55. Matej Jurasek), Lukas Provod (81. Antonin Barak), Tomas Soucek, Adam Hlozek (55. Ondrej Lingr) - Patrik Schick (68. Mojmir Chytil).

Żółte kartki: Guram Kaszia, Giorgi Gwelesiani, Anzor Mekwabiszwili, Giorgi Koczoraszwili.- Vladimir Coufal, Lukas Provod, David Jurasek, Tomas Holes, Tomas Soucek.

Sędzia: Daniel Siebert (Niemcy). Widzów: 46 524.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport