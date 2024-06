Widzew zakontraktował młodzieżowca. Do tej pory grał na zapleczu Ekstraklasy

Krajewski trafił do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa. Z łódzkim klubem podpisał trzyletnią umowę.

19-latek jest prawym obrońcą. W minionych rozgrywkach był wypożyczony do Znicza, w którym zagrał we wszystkich 34 ligowych meczach drużyny z Pruszkowa. W 1. lidze zdobył jednego gola i miał jedną asystę.

"Uważamy, że Marcel jest jednym z najzdolniejszych młodzieżowców minionego sezonu w pierwszej lidze. Oprócz dobrych warunków fizycznych czy statystyk ma odpowiednie przygotowanie mentalne i dojrzałość pomimo młodego wieku" – przyznał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

To trzeci letni transfer Widzewa. Wcześniej dołączyli do niego Jakub Łukowski z Korony Kielce oraz czterokrotny reprezentant Kosowa Kreshnik Hajrizi (ostatnio FC Lugano). Po wygaśnięciu kontraktów klub opuścili: Dominik Kun, Serafin Szota, Jakub Szymański, Ernest Terpiłowski, Paweł Zieliński, Juliusz Letnowski i Chorwat Mato Milos, a Dawid Tkacz został wypożyczony do Stali Mielec.

JŻ, PAP