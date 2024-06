Mecz bez historii. Dania zremisowała z Serbią

W pierwszej połowie przewagę wypracowali sobie Duńczycy. Gola na 1:0 podopieczni Kaspra Hjulmanda mogli strzelić w 21. minucie gry. Z dystansu uderzał Christian Eriksen, ale dobrą interwencją popisał się Predrag Rajković. 12 minut później serbski bramkarz ponownie musiał się wykazać. Tym razem przy strzale Rasmusa Hojlunda. Ostatecznie w pierwszej odsłonie rywalizacji nie zobaczyliśmy bramek.

Serca duńskich kibiców zadrżały w 53. minucie meczu. Wówczas piłkę do własnej bramki skierował Joachim Andersen. Powtórki jednak pokazały, że wcześniej jeden z Serbów był na pozycji spalonej i trafienie zostało anulowane. Kolejne minuty nadal nie przynosiły goli. W 78. minucie gry w polu karnym Duńczyków doszło do starcia Aleksandara Mitrovicia z Joachimem Andersenem. Po konsultacji z VAR sędzia postanowił jednak nie dyktować rzutu karnego.

Ostatnie minuty meczu należały do Serbów. To oni przesunęli się pod bramkę rywali i szukali gola, który przechyli szalę zwycięstwa na ich stronę. W 89. minucie tuż nad poprzeczką uderzył Dusan Vlahović. Finalnie goli tego wieczora w Monachium nie zobaczyliśmy. Dania bezbramkowo zremisowała z Serbią. Piłkarze trenera Hjulmanda ukończyli fazę grupową z takim samym dorobkiem punktowym, bilansem bramkowym i liczbą żółtych kartek, co Słowenia. Ponadto ich bezpośrednie starcie zakończyło się remisem. O tym, że to Duńczycy zajęli wyższe miejsce w grupie, zadecydował ranking utworzony na podstawie wyników eliminacji.

Dania - Serbia 0:0

Dania: Kasper Schmeichel - Alexander Bah (77. Victor Kristiansen), Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle - Morten Hjulmand (77. Thomas Delaney), Christian Eriksen (88. Yusuf Poulsen), Pierre-Emile Hojbjerg - Rasmus Hojlund (59. Kasper Dolberg), Jonas Wind (46. Andreas Skov Olsen).

Serbia: Predrag Rajkovic - Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic - Srdan Mijailovic (71. Filip Mladenovic), Ivan Ilic (68. Dusan Vlahovic), Nemanja Gudelj (46. Luka Jovic), Andrija Zivkovic - Lazar Samardzic (46. Dusan Tadic), Aleksandar Mitrovic, Sasa Lukic (87. Sergej Milenkovic-Savic).

Żółta kartka - Dania: Jonas Wind, Morten Hjulmand. Serbia: Nikola Milenkovic, Aleksandar Mitrovic.

Sędzia: Francois Letexier (Francja). Widzów: 60 tys.

Polsat Sport