Portugalia zapewniła sobie już zwycięstwo w grupie F dzięki sobotniemu zwycięstwu przeciwko kadrze Turcji. Z tego względu istnieje spora szansa, że w meczu z Gruzją Roberto Martinez wystawi rezerwowy skład. Jeśli do tego dojdzie, to nie należy tych zawodników lekceważyć, z pewnością każdy z nich będzie chciał skorzystać z szansy, by się wykazać.

Cristiano Ronaldo, który gra na rekordowym szóstym euro, jak na razie nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Udało mu się natomiast zdobyć asystę w meczu z Turcją, dzięki czemu wyrównał rekord Karela Poborskiego i stał się jednocześnie najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem w historii mistrzostw Europy.

Gruzja przed swoim pierwszym Euro była skazywana na pożarcie, ale jak dotąd prezentuje się zaskakująco dobrze. W meczu z Turcją zapewniła kibicom widowisko przez wiele osób określane mianem "najlepszego meczu turnieju". Podopiecznym Willy'ego Sagnola zabrało jakości i być może turniejowego doświadczenia, ale imponowali ambicją i odwagą. Sposobu gry nie zmienili w spotkaniu z Czechami, ale tym razem zdołali uniknąć błędów w defensywie i wyrwali naszym południowym sąsiadom jakże cenny punkt.

Wielu kibiców ma prawo być rozczarowanych pierwszymi dwoma spotkaniami w wykonaniu gwiazdy reprezentacji Gruzji, Chwiczy Kwaracchelii. Skrzydłowy Napoli miał być najjaśniejszym punktem kadry, a jak na razie na Euro nie nawet nie nawiązał do poziomu, który prezentował w klubie z południa Włoch.

Relacja live i wynik na żywo meczu Gruzja - Portugalia od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport