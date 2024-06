Hajto wypalił, takiego porównania nie spodziewał się nikt. "Agroturystyka"

Reprezentacja Polski pożegna się w czwartek z mistrzostwami Europy. Wieczorem "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Francuzami, ale niezależenie od wyniku tego starcia zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie. W programie Cafe Euro Cast nasz ekspert Tomasz Hajto ostro skrytykował kadrowiczów i sztab trenerski. - Albo zaczniemy mówić poważnie o problemach, albo będziemy umawiać się na bezę i kawę, bo to wygląda jak agroturystyka - wypalił były reprezentant Polski.

Reprezentacja Polski trafiła do trudnej grupy na Euro 2024. "Orły" mierzyły się już z Holandią i Austrią, a na koniec czeka ich potyczka z wicemistrzami świata Francuzami. To wymagający rywale, którzy okazali się poza zasięgiem naszych kadrowiczów. Po dwóch kolejkach Polacy stracili choćby matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Przeciwko "Trójkolorowym" zagrają już tylko o honor.

Z obozu reprezentacji dobiegają tymczasem pozytywne wypowiedzi. Selekcjoner Michał Probierz powiedział publicznie, że drużyna jest na dobrej drodze i z niej nie zejdzie. Również piłkarze wzajemnie podnoszą się na duchu, przekonując, że Euro wcale nie było w ich wykonaniu tak złe.

Zupełnie inną optykę ma Tomasz Hajto. W programie Cafe Euro Cast nasz ekspert skrytykował kadrowiczów i sztab trenerski.

- Uciekamy od problemu, jaki ma drużyna. Selekcjoner wsparł Lewandowskiego, ten odpowiedział, że sztab wykonuje świetną pracę i drużyna się rozwija, na co z kolei Probierz odparł, że pomimo dwóch porażek jest zadowolony z piłkarzy. Albo zaczniemy mówić poważnie o problemach, albo będziemy umawiać się na bezę i kawę, bo to wygląda jak agroturystyka - wypalił Hajto, a jego porównanie zaskoczyło innych uczestników dyskusji.

- Oceniając kolejne mecze kadry, wciąż mówimy o bliźniaczych problemach. Cały czas te same osoby popełniają te same błędy - dodał na koniec były reprezentant Polski.

Wtorkowy mecz Polaków z Francuzami rozpocznie się o godzinie 18:00. Relacja na żywo TUTAJ.