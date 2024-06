Hiszpania wygrała zgodnie z planem! Awans bez straty gola

Hiszpania pokonała Albanię 1:0 w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Euro 2024. "La Furia Roja" awansowała do 1/8 finału z kompletem punktów i bez straty gola.

Hiszpanie w efektowny sposób wygrali dwa pierwsze spotkania Euro 2024 i na skutek korzystnych rezultatów na innych stadionach mieli już zapewnione pierwsze miejsce w grupie. W związku z tym Luis de la Fuente przeprowadził aż 10 zmian. Z kolei Albańczycy ciągle mieli szansę na awans, ale musieli pokusić się o sprawienie niespodzianki.

Zobacz także: Euro 2024: Pary 1/8 finału

Faworyci bardzo szybko wyszli na prowadzenie. W 13. minucie piękne podanie Daniego Olmo wykorzystał Ferran Torres. Było 1:0 i wydawało się, że kolejne gole są kwestią czasu.

Tak się jednak nie stało. Hiszpanie mieli przewagę, ale nie potrafili po raz drugi trafić do siatki. Albańczycy musieli czekać do drugiej połowy na lepsze sytuacje, a jedną z nich zmarnował rezerwowy Armando Broja.



Albańczycy nacierali w ostatnim kwadransie, ale David Raya zachował czyste konto. Tym samym Hiszpania awansowała do 1/8 finału z kompletem punktów i bez straty bramki. Z kolei Albania zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Albania - Hiszpania 0:1 (0:1)

Bramka: Ferran Torres 13.

Albania: Thomas Strakosha - Ivan Balliu, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj - Jasir Asani (81. Ernest Muci), Ylber Ramadani, Qazim Laci (70. Medon Berisha), Kristjan Asllani, Nedim Bajrami (70. Arber Hoxha) - Rey Manaj (59. Armando Broja).

Hiszpania: David Raya - Jesus Navas, Dani Vivian, Aymeric Laporte (46. Robin Le Normand), Alejandro Grimaldo - Ferran Torres (72. Lamine Yamal), Martin Zubimendi, Dani Olmo (84. Alex Baena), Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (62. Fermin Lopez) - Joselu (72. Alvaro Morata).

Żółte kartki: Nedim Bajrami, Etrit Barisha - Dani Vivian.

Sędzia: Glenn Nyberg (Szwecja). Widzów: 40 586.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport