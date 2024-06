Klub PlusLigi zatrudnił... brygadę murarzy. Rywale powinni się obawiać?

Quentin Jouffroy (rocznik 1993) pochodzi z Grenoble i gra na pozycji środkowego. W swojej karierze grał w klubach ASUL Lyon Volley, Tours VB, Montpellier UC, GFC Ajaccio VB i Narbonne Volley. Jest zdobywcą mistrzostwa Francji (2018), triumfatorem Pucharu Challenge (2022) oraz Pucharu CEV (2017). W sezonie 2023/24 występował w Le Plessis-Robinson VB, skąd trafił do Suwałk.





Środkowy ma w swym dorobku również sukcesy reprezentacyjne. Z Francją wygrał Ligę Narodów w 2022 roku.

W drużynie Ślepska Malow pozostali Joaquin Gallego, Jakub Macyra oraz Konrad Stajer. Po dołączeniu do składu Francuza, suwalczanie skompletowali środkowych na sezon 2024/25.

"Owocnego Murowania, Panowie!" – napisał klub w mediach społecznościowych, załączając do wiadomości transferowej następującą grafikę:





– Quentin Jouffroy będzie z pewnością dużym wzmocnieniem naszej linii bloku. Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować transfer aktualnego reprezentanta Francji, dzięki czemu rywalizacja na tej pozycji zapowiada się niezwykle ekscytująco. Zakontraktowani przez nas środkowi - zarówno Quentin, jak i Joaquin, Jakub oraz Konrad, stanowią ważny element zespołu i nie skłamię mówiąc, że każdy z nich może zagrać w wyjściowej szóstce. To sprawia, że sezon 2024/2025 zapowiada się na tej pozycji bardzo, ale to bardzo emocjonująco. Jesteśmy ciekawi tej rywalizacji i mocno trzymamy kciuki za wszystkich chłopaków. Wyrażamy przekonanie, że pozwoli im to wejść na jeszcze wyższy poziom i dorzucić do biało-niebieskiej szatni ogrom sportowej jakości – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.