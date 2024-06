Co za informacja! Legenda reprezentacji Polski na ławce trenerskiej europejskiego giganta

W ostatnim czasie dochodzi do sporych zmian w Borussii Dortmund. Jak się okazuje, na ławce trenerskiej zespołu z Bundesligi zasiądzie były reprezentant Polski - Łukasz Piszczek. Będzie on asystentem Nuriego Sahina.

Ostatnio z ekipą z Zagłębia Ruhry pożegnał się Edin Terzic. Szkoleniowiec, który prowadził Borussię przez prawie dwa lata, odszedł z niemieckiej drużyny w czerwcu. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął były piłkarz klubu z Dortmundu - Nuri Sahin.

W czwartek 27 czerwca opublikowany został kolejny komunikat dotyczący zmian w zespole rywalizującym na co dzień w Bundeslidze. Jak się okazało, nowy trener niemieckiego klubu wybrał już asystentów. Do jego sztabu dołączą Joao Tralhao, Ertugrul Arslan i co najważniejsze dla polskich kibiców - Łukasz Piszczek.

- Z Joao, Ertugrulem i Łukaszem udało nam się stworzyć trio, które wnosi wiele umiejętności i dobrych pomysłów i będzie dobrze współpracować z Nurim. Jesteśmy przekonani, że pomogą rozegrać udany sezon dzięki swoim różnym atutom - powiedział dyrektor sportowy BVB Lars Ricken.

Warto przypomnieć, że 66-krotny reprezentant Polski jest jedną z legend Borussii. Piszczek do ekipy z Dortmundu trafił z Herthy Berlin na początku lipca 2010 roku. Swoją przygodę w niemieckiej ekipie zakończył jedenaście lat później - w lipcu 2021 roku. W sumie Polak rozegrał w barwach BVB 382 spotkania, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 64 asysty. Z Borussią zdobył dwa mistrzostwa Niemiec, trzy Puchary Niemiec i trzy Superpuchary Niemiec.

Piszczek jako trener pracował do tej pory tylko w jednym klubie. Prowadził zespół LKS Goczałkowice-Zdrój, który rywalizuje w trzeciej lidze.