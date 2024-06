Polscy siatkarze zameldowali się w półfinale Ligi Narodów i czekają na wyłonienie rywala. Poznają go w piątkowe popołudnie, kiedy zakończy się kolejny z ćwierćfinałów. Z kim zagrają Polacy? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Reprezentacja Polski zdobyła najwięcej punktów spośród wszystkich uczestników fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zgromadzili ich 29. Znaleźli się rzecz jasna w czołówce tabeli, a teraz rywalizują w turnieju finałowym VNL.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek staranował bandy reklamowe i... zdobył punkt! (WIDEO)



W pierwszym meczu - w ćwierćfinale - pokonali 3:1 Brazylijczyków. W otwierającym spotkanie secie to rywale z Ameryki Południowej byli lepsi, bo wygrali go 25:18. Później inicjatywę przejęli jednak Polacy.



- Spotkały się dwie kapitalne drużyny. W pierwszym secie Brazylia zagrała wybitnie. Wiedzieliśmy, że nie dadzą rady grać tak przez całe spotkanie - stwierdził środkowy polskiego zespołu Mateusz Bieniek w rozmowie z dziennikarką Polsatu Sport Martą Ćwiertniewicz. - W drugiej partii walka była "na żyletki". Myślę, że ten set był dla nas bardzo ważny - dodał.



Tomasz Fornal zgodził się z kolegą. Podkreślił, że kluczowa była właśnie końcówka drugiego seta.



- Brazylijczycy świetnie grali w pierwszym secie. My nie mieliśmy za dużo do powiedzenia. Najważniejsze jest to, że przełamaliśmy ich w końcówce drugiego seta. Potem grało nam się już swobodniej - powiedział przyjmujący.

Liga Narodów siatkarzy: Z kim zagrają Polacy?

Polacy mogą poświęcić piątek na regenerację. Tego dnia nie rozegrają żadnego spotkania. Odbędą się za to dwa inne ćwierćfinały. Włosi zmierzą się z Francuzami, a Słoweńcy - z Argentyńczykami. Zwycięzca tego pierwszego spotkania trafi w półfinale na Polaków.



Mecz Włochy - Francja rozpocznie się w piątek 28 czerwca o godzinie 17:00. Transmisja ruszy o 16:45 na antenie Polsatu Sport 1. Na studio zapraszamy natomiast już od godziny 15:00.

Liga Narodów siatkarzy: Kiedy gra Polska? Kiedy mecz polskich siatkarzy?

Półfinał z udziałem Polaków zaplanowano na sobotę na godzinę 17:00. Ten mecz również pokażemy na antenie Polsatu Sport 1. Obudujemy go rzecz jasna studiem, które rozpocznie się o godzinie 15:00.