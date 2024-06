ORLEN 80. Rajd Polski: Dobre tempo Kajetanowicza na początek

Tysiące kibiców na miejscu, a jeszcze więcej przed telewizorami śledziło na żywo zmagania na pierwszej próbie ORLEN 80. Rajdu Polski. Rywalizację, która liczy sobie 19 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 304 kilometrów, rozpoczął OS1 Mikołajki Arena (2,5 km). Do walki w polskiej rundzie mistrzostw świata przystąpił Kajetan Kajetanowicz, który na Warmii i Mazurach ma okazję ścigać się pierwszy raz od ośmiu lat. Ustronianin, pilotowany przez Macieja Szczepaniaka, zaprezentował solidne tempo, które w kategorii WRC2 Challenger po czwartkowym etapie daje mu miejsce w pierwszej piątce, tracąc niespełna sekundę do podium.

– Cieszę się, że już się zaczęło. Czekałem na to wiele tygodni, jak nie miesięcy. W ich trakcie intensywnie przygotowywaliśmy się do tego rajdu i promowaliśmy go. Dawno mnie tutaj nie było. Jeśli chodzi o walkę to ładnych parę lat, ale czuję się dobrze w samochodzie i mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać podczas nadchodzących trzech dni. Dzisiaj odbywało się wielkie show na torze w Mikołajkach, a jutro i w kolejnych dniach czeka nas prawdziwe ściganie. Organizatorzy przygotowali naprawdę niesamowite odcinki, nawet niedziela jest bardzo trudna, kto wie, czy nie najtrudniejsza. Poza wymagającym etapem dojdzie na pewno zmęczenie, bo czekają nas przecież długie dni bez serwisu, ale cieszę się, że jesteśmy tutaj. Mam przyjemność z jazdy i mam nadzieję, że tak pozostanie – powiedział Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Prawdziwa rywalizacja w ORLEN 80. Rajdzie Polski ruszy w piątek około 8:45. Na załogi czeka 7 odcinków specjalnych, w tym najdłuższa próba zmagań OS2/OS5 Stańczyki (29,4 km). Zawodnicy mają do przejechania 113 kilometrów oesowych, a dodatkowym utrudnieniem będzie brak serwisu, na który rajdówki wjadą dopiero po zakończeniu dnia.

