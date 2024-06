Powrót Schumachera do F1? Weźmie udział w testach

Po zakończeniu współpracy z amerykańskim zespołem i Akademią Ferrari, Schumacher pełnił rolę rezerwowego kierowcy w ekipie Mercedesa i startował w serii WEC w barwach Alpine. W barwach tego zespołu wziął również udział w ostatniej edycji kultowego wyścigu 24h Le Mans, którego nie ukończył. Teraz współpraca Niemca z francuskim zespołem może się przenieść również na Formułę 1.

Na początku czerwca zespół Alpine ogłosił, że wraz z końcem sezonu zakończy współpracę z Estebanem Oconem. Francuz jest kierowcą ekipy z Enstone od 2019 roku. Najpoważniejszymi kandydatami do zajęcia jego fotela są: junior Alpine - Jack Doohan, Valtteri Bottas i właśnie Schumacher.

Doohan i Schumacher wezmą udział w przyszłotygodniowych testach bolidu Alpine obecnej generacji z 2022 roku, które odbędą się na torze Paul Riciard. Testy będą brane pod uwagę przy wyborze kierowcy na przyszły sezon. W procesie decyzyjnym sporo do powiedzenia na pewno będzie miał Flavio Briatore, który wrócił do Formuły 1 w roli doradcy Alpine. Może to być o tyle istotne, że w należącym do kontrowersyjnego Włocha zespole Benetton swoje dwa pierwsze tytuły mistrza świata zdobył ojciec Micka – Michael Schumacher.

Oprócz Alpine wolne fotele na przyszły sezon mają również zespoły Mercedesa, VCARB, Haasa, Williamsa i Saubera. Rozstrzygnięcia na karuzeli transferowej powinniśmy poznać podczas sierpniowej przerwy wakacyjnej po Grand Prix Belgii.

Michał Krzeszowski, Polsat Sport