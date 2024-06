Zaraz igrzyska, a Kaczmarek ogłasza. Niestety. "Nie będę biegła sztafety"

Natalia Kaczmarek jest w kapitalnej formie przed igrzyskami. Na mistrzostwach Europy w Rzymie Polka zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów, pokonując ten dystans w 48,98 sekundy. Przy okazji pobiła krajowy rekord, który obowiązywał przez 48 lat.

W stolicy Włoch 26-latka wystartowała też w sztafecie żeńskiej 4x400 metrów. Choć nadzieje na medal były duże, ostatecznie nasze panie zajęły piąte miejsce. Sama Kaczmarek przypłaciła natomiast ten bieg zdrowiem, bo tuż po jego zakończeniu trafiła do pokoju medycznego. Jej organizm, osłabiony infekcją, nie wytrzymał szaleńczego tempa pościgu.



Na szczęście zawodniczka szybko doszła do siebie i znów biega na świetnym poziomie. Tak było chociażby w Bydgoszczy, gdzie została mistrzynią Polski.

Natalia Kaczmarek nie wystartuje w sztafecie

Podczas tej imprezy Kaczmarek poinformowała w rozmowie z Interią Sport, że podjęła ważną decyzję. Nie wystąpi ona mianowicie w sztafecie mieszanej na paryskich igrzyskach.

- Rozmawiałam dzisiaj z trenerem i on mi powiedział, że nie będę biegała sztafety mieszanej. Czy ja się z tym zgadzam, czy nie, to nie ma znaczenia. Trochę jest mi przykro, ale z drugiej strony wiem, że plułabym sobie w brodę, gdybym później straciła setne w starcie indywidualnym. To trener podjął taką decyzję, a ja się do niej stosuję. Wychodzi nam to, co robimy i postanowiłam mu zaufać także tym razem. Muszę się z tym teraz pogodzić - powiedziała zawodniczka w wywiadzie udzielonym redaktorowi Tomaszowi Kalembie.

Przypomnijmy, że na igrzyskach w Tokio polska sztafeta mieszana wywalczyła złoty medal. W jej skład weszli wówczas: Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Kajetan Duszyński.