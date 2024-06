Ból głowy Nikoli Grbicia. Kto pojedzie na igrzyska? "Mam pomysł na kadrę"

Polscy siatkarze w pięknym stylu podnieśli się po półfinałowej porażce z Francuzami i w starciu o 3. miejsce Ligi Narodów nie dali szans Słoweńcom, wygrywając 3:0. Kibice Biało-Czerwonych liczyli na to, że tuż po spotkaniu dowiemy się, którzy zawodnicy znajdą się w kadrze na nadchodzące igrzyska w Paryżu. Nikola Grbić przyznał, że co prawda ma już w głowie pomysł na to, kogo zabierze na najważniejszą imprezę czterolecia, ale natychmiast dodał, że... dziennikarze i fani będą musieli uzbroić się jeszcze w cierpliwość.

- Mam pomysł na kadrę, ale nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Muszę teraz obejrzeć ze sztabem całe rozgrywki VNL, porozmawiać z chłopakami, zrobić rzeczy, na które nie mieliśmy do teraz czasu i na pewno ta decyzja nie zapadnie dziś wieczorem - podkreślił serbski szkoleniowiec w rozmowie z Marcinem Lepą.

Kiedy możemy zatem spodziewać się ogłoszenia składu, który powalczy o medal igrzysk olimpijskich? Nikola Grbić zaznaczył, że może to nastąpić nawet za tydzień!

- Może się to odbyć, gdy wrócimy ze Spały, kiedy będę po rozmowach z chłopakami, po obejrzeniu ze sztabem całego turnieju Ligi Narodów i podsumowaniu całych trzech lat naszej pracy. Nie chcę teraz tego powiedzieć, bo nie chcę mówić chłopakom, ile będą mieli wolnego, ale raczej nie będzie to przed przyszłym poniedziałkiem - zaznaczył Grbić.

Serbski szkoleniowiec nie chciał zdradzać, na których pozycjach ma jeszcze znaki zapytania.

- Nie chcę o tym mówić, bo zaraz zaczną się spekulacje. Z tych 17 zawodników wybiorę 12 plus jednego, ale to będzie trudna decyzja, bo każdy nam może pomóc, każdy zasługuje, by z nami być. Każdy z powołanych pomógł nam podczas tego turnieju, nie tylko wczoraj czy dziś. Całe rozgrywki były dla nas ważne i dlatego ta decyzja nie będzie łatwa - zakończył szkoleniowiec.

Ostateczny termin na podanie wąskiego składu na igrzyska mija 8 lipca. Turniej w siatkówce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu odbędzie się w dniach 27 lipca - 10 sierpnia. Reprezentanci Polki powalczą w grupie B, w której zmierzą się z Brazylią, Włochami i Egiptem.