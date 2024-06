Jedna niewiadoma w kadrze siatkarzy na igrzyska! To dlatego Nikola Grbić zwleka z decyzją?

Nikola Grbić miał ogłosić kadrę reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyska w Paryżu już po turnieju Ligi Narodów w Lublanie. Niespodziewanie zmienił jednak termin, przesuwając go do zakończenia turnieju finałowego VNL 2024 w Łodzi. Dlaczego selekcjoner zwleka z decyzją? Na ten temat dyskutowali siatkarscy eksperci Polsatu Sport.

Bartłomiej Bołądź czy Łukasz Kaczmarek? Który z atakujących pojedzie do Paryża? Zdaniem ekspertów Polsatu Sport jest to jedyna niewiadoma w reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyska olimpijskie.

– Bołądź swoją grą dał trenerowi materiał do przemyśleń. Słuchając wywiadów Nikoli Grbicia do końca nie wiemy, co on chce nam przekazać. Opowiada wszystko dookoła i ukrywa swoje pomysły. Jest to, podobnie jak Stefano Lavarini, człowiek o ogromnej wiedzy siatkarskiej. Nie będę zdziwiony, jeśli zrobi odwrotnie i weźmie Kaczmarka. Też jakiś powód będzie miał i dziś nie wiem, co on wymyśli – powiedział Jakub Bednaruk.

– Może tak być, że jest to jedyna niewiadoma. Myślę, że Nikola dał sobie czas. Nie chciał tworzyć takiej otoczki, by w czasie turnieju finałowego Ligi Narodów wszyscy dyskutowali dlaczego tak wybrał... W czternastce na mecz z Brazylią zobaczymy Bołądzia i być może to jest jakaś odpowiedź – stwierdził Piotr Gruszka.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii zawodów siatkarskich na igrzyskach olimpijskich każda z reprezentacji będzie mogła powołać dodatkowego gracza. Rezerwowy to tzw. zawodnik niekonkurencyjny. Będzie on mógł zastąpić kolegę z drużyny w przypadku kontuzji lub problemów zdrowotnych jako joker medyczny. W związku z tym składy drużyn powiększą się z 12 do 13 zawodników (12+1).

– W składzie na ćwierćfinał VNL widzimy też pięciu przyjmujących. Możemy więc zakładać, że piąty przyjmujący będzie trzynastym zawodnikiem w kadrze. Nie wiemy, który z tych zawodników pojedzie w roli rezerwowego. Sportowo to Bartosz Bednorz powinien być w dwunastce, ale mentalnie - jako lider - powinien być Aleksander Śliwka. Niech się Nikola martwi – dodał Jakub Bednaruk.

