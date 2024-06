Jasny przekaz Słoweńców przed meczem z Polską. Nie mają wątpliwości. "Tylko w ten sposób"

Choć Słoweńcy przegrali półfinał z Japonią 0:3, nie można powiedzieć, że zagrali słabo. Każdy z trzech setów był zacięty, a dwa z nich zakończyły się grą na przewagi. Siatkarzom Gheorghe’a Cretu zabrakło skuteczności w końcowych momentach, a także odrobiny szczęścia. Z tego powodu przyjdzie im grać nie o złoto, a o brąz.

Rywalami zwycięzców fazy interkontynentalnej będą Polacy, którzy zajęli drugie miejsce w tej części turnieju. Biało-Czerwoni w walce o finał ulegli 2:3 Francuzom. Siatkarze Nikoli Grbicia byli o krok od triumfu, bo tie-break zakończył się wynikiem 16:18. Słoweńcy jednak nie boją się tej rywalizacji.



- Na pewno musimy rozegrać bardzo dobre spotkanie, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać z Polską. Postaramy się wznieść na wyżyny, rzucić na boisko wszystkie swoje siły i jeśli tak się stanie, to jestem przekonany o tym, że możemy wygrać – powiedział Jan Kozamernik w wywiadzie dla portalu plusliga.pl.



Słoweńcy są wyjątkowo niewygodnym rywalem dla Polaków. Nie da się ukryć, że Biało-Czerwoni mają trudności z wygrywaniem spotkań przeciwko temu rywalowi. Z racji tego, że jest to mecz o brązowy medal, a cała hala będzie dopingować właśnie Bartosza Kurka i spółkę, rywalizacja zapowiada się jeszcze bardziej interesująco.



- My po prostu lubimy grać w wypełnionych halach. Taka atmosfera dodaje nam energii, nawet jeśli publiczność jest przeciwko nam. Jeśli gramy na dobrym poziomie, to jesteśmy trudnym rywalem dla każdego na świecie. Dlatego musimy się skupić przede wszystkim na swojej grze i jeśli dobrze się spiszemy, to będziemy w stanie wygrać to spotkanie – dodał środkowy, który na co dzień występuje w zespole Itas Trentino.



Mecz o brązowy medal Ligi Narodów: Polska - Słowenia rozpocznie się o godzinie 16:45. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe startuje o 15:00 w Polsacie Sport 1.