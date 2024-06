Obrońcy tytuły w kolejnej fazie Copa America. I to bez swojej gwiazdy

Piłkarze reprezentacji Argentyny po dwóch golach Lautaro Martineza wygrali 2:0 z Peru, a Kanada bezbramkowo zremisowała z Chile w trzeciej kolejce fazy grupowej Copa America. Albicelestes z kompletem zwycięstw wyszli z grupy A, a z drugiego miejsca do ćwierćfinału awansowała Kanada.

Ku rozczarowaniu kibiców w Miami Lionel Messi cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki we wtorkowym spotkaniu z Chile doznał kontuzji uda. Zawodnik Interu Miami w poniedziałek obchodzi 37. urodziny. Oczekuje się, że wystąpi w czwartek w meczu ćwierćfinałowym. Trener Lionel Scaloni chciał oszczędzać jego siły przed faza pucharową. Argentyna była już pewna awansu po zwycięstwach nad Kanadą (2:0) i Chile (1:0).

Argentyńczycy dominowali przez całe spotkanie, jednak przed przerwą nie padły bramki. Jest to zasługa peruwiańskiego bramkarza Pedro Gallese, który w 26. minucie popisał się efektowna paradą po strzale Leandro Paredesa z rzutu wolnego.

Jednak w drugiej połowie mistrzowie świata poprawili skuteczność. W 47. minucie Angel di Maria podał do czekającego w polu karnym Martineza, który otworzył wynik meczu. Później peruwiański pomocnik Jesus Castillo zagrał ręką w polu karnym. Do piłki podszedł Paredes, ale z 11 metrów trafił w słupek. W 86. min Martinez przelobował bramkarza i podwyższył na 2:0.

- Jestem szczęśliwy, ponieważ strzeliłem gole w trzech meczach fazy grupowej i mogłem pomóc drużynie, a to się liczy – powiedział Martinez, który podczas Copa America zdobył już cztery bramki.

W 2022 roku Martinez był krytykowany za występy na mundialu w Katarze, gdzie ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

- Nic mi nie dolega. Miałem świetny sezon w moim klubie i czuję się dobrze. Jestem gotowy, aby pozbyć się ciernia z mistrzostw świata. Było dla mnie ważne, aby dobrze przygotować się do Copa America. Zrobiłem to i pokazałem, na co mnie stać. Pracujemy dalej - zapewnił napastnik Interu Mediolan.

W spotkaniu Chile - Kanada nie padły bramki. Chilijczycy od 27. min grali w dziesiątkę, gdyż Gabriel Suazo otrzymał druga żółtą kartkę za zbyt ostrą grę.

W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego poznamy rozstrzygnięcia w grupie B. Jamajka zmierzy się z Wenezuelą, a Meksyk z Ekwadorem.

Wyniki grupy A

Argentyna - Peru 2:0 (0:0)

Kanada - Chile 0:0

Tabela

M Z R P bramki pkt

1. Argentyna 3 3 0 0 5-0 9

2. Kanada 3 1 1 1 1-2 4

3. Chile 3 0 2 1 0-1 2

4. Peru 3 0 1 3 0-3 1

PAP