Polscy siatkarze plażowi poznali rywali na IO. Łatwo nie będzie

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostał niecały miesiąc. W środę odbyło się losowanie grup olimpijskich dla siatkarskiej rywalizacji w halach. Teraz swoich rywali poznali także zawodnicy siatkówki plażowej. Wśród nich są reprezentanci Polski.

Tuż przed rozpoczęciem turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi odbyło się losowanie grup olimpijskich. Biało-Czerwoni trafili do grupy B razem z Egiptem, Brazylią i Włochami. Parę dni wcześniej ogłoszono, że reprezentacja pań w rywalizacji grupowej zmierzy się z Kenią, Brazylią i Japonią.

Teraz przyszedł czas na losowanie w siatkówce plażowej. Reprezentacja Polski wystąpi w Paryżu w bardzo skromnej obsadzie, ponieważ awans udało się wywalczyć tylko jednej parze: Bartoszowi Łosiakowi i Michałowi Brylowi.

Bardzo doświadczona para w duecie na igrzyskach zagra ze sobą po raz pierwszy. Wspólnie udało im się wywalczyć historyczny dla Polski medal mistrzostw świata w Meksyku w 2023 roku. Wcześniej Łosiak występował z Piotrem Kantorem, a Bryl – z Grzegorzem Fijałkiem.

Rywalizacja podczas tegorocznych igrzysk zapowiada się pasjonująco. Biało-Czerwoni trafili do grupy C – tej samej, co jeden z najlepszych duetów na świecie: Nils Ehlers i Clemens Wickler z Niemiec. Łosiakowi i Brylowi przyjdzie także zagrać z Australijczykami Thomasem Hodgesem i Zacherym Schubertem oraz Remmim Bassereauem i Julienem Lynellem z Francji. Ten drugi był niegdyś pierwszoplanowym zawodnikiem w halowej odmianie siatkówki.

Wszystkich uczestników podzielono na sześć grup. Do 1/8 finału bezpośrednio awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej oraz dwa duety „szczęśliwych przegranych” z trzecich miejsc. Pozostałe ekipy z trzecich lokat o ostatnie dwa miejsca powalczą w mini fazie play-off.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca.