Wielka piłka nie zniknie z Polsatu Sport! "To nie jest tak, że się poddamy"

Jagiellonia Białystok, która w zakończonym niedawno sezonie sięgnęła po pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów od drugiej rundy, a jej rywalem będzie zwycięzca rywalizacji pomiędzy litewskim FK Panevezys a HJK Helsinki. Niezwykłe szczęście w losowaniu miały również pozostałe polskie zespoły, walczące w kwalifikacjach do Ligi Europu i Ligi Konferencji. Śląsk Wrocław zagra z łotewską Rigą, Legia ze zwycięzcą brytyjskiego starcia Crusaders z Caernarfon, a Wisła Kraków (jeśli wyeliminuje kosowskie Llapi) z Rapidem Wiedeń. Mecze wszystkich polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu!



- Nie będziemy próżnować. To nie jest tak, że się poddamy i powiemy, że piłki w Polsacie nie będzie. Jeśli nasi widzowie będą uważnie czytać doniesienia agencyjne, to wkrótce dowiedzą się, co zobaczą. Bardzo klarowną forpocztą tego, co chcemy zrobić, jest to, że kupiliśmy prawa do pokazywania wszystkich czterech klubów, startujących w eliminacjach europejskich pucharów: Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Będzie więc u nas i Jagiellonia, i Legia, i Śląsk, i Wisła Kraków. Kupiliśmy prawa do meczów domowych, ale będziemy się też starali o spotkania rewanżowe. To jest jasny znak, że nie rozstajemy się z wielką piłką. Nie będzie to Liga Mistrzów, ale będzie za to więcej "poloników" i może bardziej zajmiemy się krajową piłką. I też się z tego cieszę, bo uważam, że media powinny być stroną, partnerem dla związków sportowych i klubów, powinniśmy wspierać polski sport w sensie dosłownym - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Ze sportowych anten Polsatu zniknie natomiast - przynajmniej na razie - Liga Mistrzów, którą stacja pokazywała przez ostatnie sześć sezonów.

- Będzie nam brakowało Ligi Mistrzów. Nie ma się co oszukiwać: trochę się do niej przyzwyczailiśmy, zajmując się nią przez ostatnie 6 lat, ale w ciągu 24 lat istnienia Polsatu Sport nie mieliśmy tych rozgrywek przez 9 lat, więc 15 sezonów były one przy nas, a 9 gdzieś w okolicy, czy to w Canal Plus, czy w Canal Plus i TVP. Potrafimy przetrwać taki okres - zapewnił dyrektor Kmita.

