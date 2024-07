Austriacy wygrali "polską" grupę i po raz pierwszy znajdą się w sytuacji, której nie lubi ich niemiecki selekcjoner - będą faworytem.

- Fakt, że wygraliśmy tak silną grupę jest niezwykłym osiągnięciem. Dzięki tym trzem spotkaniom nabraliśmy pewności siebie, a też musimy zdawać sobie sprawę, że wzrosły oczekiwania wobec nas. Euforia wokół jest miła, bo to dodatkowy zastrzyk morale, ale staram się też tonować optymizm. Na szczęście nie widzę po moich piłkarzach oznak arogancji, która mogłaby nam bardzo utrudnić pokonanie Turcji - zaznaczył 66-letni szkoleniowiec.

Rangnick uważa, że w meczu z Turcją dużą rolę mogą odgrywać emocje, więc kluczowy może okazać się spokój i chłodna głowa.

- Wiemy, że wielu Austriaków ma tureckie korzenie, wielu Turków mieszka w Austrii, a jeszcze więcej w Niemczech i mnóstwo ich będzie na stadionie w Lipsku. Zatem czeka nas specyficzny pojedynek - tłumaczył.

We wtorek nie będzie mógł skorzystać z pauzującego za dwie żółte kartki skrzydłowego Patricka Wimmera. Z kolei obrońcę Gernota Traunera, który strzelił Polsce bramkę, wykluczył uraz mięśni uda. Rangnick niektórych zagrożonych zawieszeniem oszczędzał już w spotkaniu z Holandią, kończącym zmagania grupowe, ale teraz raczej na jakiekolwiek eksperymenty się nie zdecyduje.

Turcy z powodu kartek mają większy problem, bo zawieszeni na to starcie są Samet Akaydin i przede wszystkim mózg zespołu - Hakan Calhanoglu.

- Niby każdego można zastąpić, ale fakt, że go zabraknie na pewno boli rywali, bo to wybitny piłkarz - powiedział o Calhanoglu David Alaba, "niegrający kapitan" Austriaków, który oficjalnie należy do sztabu kadry.

W marcu obie jedenastki zmierzyły się towarzysko w Wiedniu i gospodarze zwyciężyli wtedy aż 6:1.

- Teraz jednak będzie zupełnie inny mecz - zaznaczył Alaba..

Gdyby Austriacy wygrali, to po raz pierwszy od mundialu w 1954 roku cieszyliby się z trzech kolejnych zwycięstw w turnieju mistrzowskim. Z kolei Z Turkami rywalizowali do tej pory 17-krotnie - górą byli dziewięć razy, doznali siedmiu porażek i raz padł remis. Na sukces w potyczce o punkty czekają jednak od listopada 1988.

Przy trenerze Vicenzo Montelli coraz jaśniej świecą młode gwiazdy tureckiego futbolu - 19-letni supertalent Arda Gueler z Realu Madryt i jego rówieśnik Kenan Yildiz z Juventusu Turyn. Włoch sam miał smykałkę do strzelania bramek, z racji szybkości i niskiego wzrostu (172 cm) oraz swoistej "cieszynki", polegającej na bieganiu z rozłożonymi rękami, był nazywany "małym samolotem".

- Nie wierzę w formacje i strategie, wierzę w ludzi. Stworzyliśmy ciekawy kolektyw w reprezentacji Turcji i wszystko co najlepsze dopiero przed nami - zaznaczył 50-letni szkoleniowiec, który jest znany z zamiłowania do rozmaitych eksperymentów w swojej pracy.

Turcja pod jego wodzą po raz pierwszy od Euro 2008, gdy osiągnęła półfinał, awansowała do fazy pucharowej mistrzowskiej imprezy. Montella chce więcej, ale też darzy respektem wtorkowego przeciwnika.

- Austria to bardzo zgrana, wyrównana ekipa, w której grze rzucają się w oczy pewne automatyzmy. Prezentuje się jak drużyna klubowa, a nie reprezentacyjna - ocenił włoski selekcjoner Turcji.

