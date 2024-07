Holandia po zwycięstwie nad biało-czerwonymi, remisie z Francją i porażce z Austrią awansowała do fazy pucharowej z trzeciej pozycji w grupie, ale nie może narzekać na układ drabinki. W 1/8 finału trafiła na najlepszą w grupie E Rumunię, która jednak - podobnie jak inne zespoły z tej stawki - zgromadziła cztery punkty i w futbolowej hierarchii jest niżej notowana, np. w rankingu FIFA dzieli te ekipy aż 40 lokat.

"Oranje" będą faworytem, ale muszą uważać, bo w podobnej sytuacji trzy lata temu na tym etapie dość niespodziewanie ulegli Czechom 0:2 i pożegnali się z Euro 2021.

- Faza grupowa nie była przekonująca w naszym wykonaniu, ale na turnieju rzadko kiedy wszystko układa się idealnie. Pojawiają się problemy, gdy wyniki nie są najlepsze. Mam nadzieję, że odrobiliśmy lekcję, wyciągnęliśmy wnioski i wiemy, co musimy poprawić w naszej grze - przyznał napastnik Memphis Depay.

Mimo zdobycia gola z Austrią (2:3) grający dotychczas w Atletico Madryt napastnik był krytykowany za swoją postawę.

- Jestem przyzwyczajony, że mam sporo oponentów. Ważne, że ufa mi trener Ronald Koeman, a ja staram się mu odwdzięczyć dobrą grą i golami. Zdobyłem ich 46 w 95 występach, ale są tacy, którym ciągle mało. Ostatni mecz był jednak moim najlepszym w Niemczech, bo potrzebowałem gry i minut na boisku. Myślę, że będzie coraz lepiej - dodał Depay, który odgrywa ważną rolę w holenderskiej ekipie.

- On jest niezbędny w naszej drużynie, gdyż ma celne spostrzeżenia i nazywa rzeczy po imieniu - ocenił prawy obrońca Denzel Dumfries, który we wtorek powinien wrócić do podstawowej jedenastki.

- Nigdy nie jest miło siedzieć na ławce rezerwowych, ale byłem przeciążony, a teraz jestem w stu procentach gotowy do gry - zaznaczył zawodnik Interu Mediolan.

Rumunia, pokonując na otwarcie tegorocznego Euro Ukrainę 3:0, odniosła dopiero drugie zwycięstwo w turniejach finałowych, a rozegrała dotychczas 19 meczów. Także z "Pomarańczowymi" ma niekorzystny bilans - 10 porażek w 14 potyczkach i tylko jedna wygrana, do kórej doszło w kwalifikacjach ME 2008 w Konstancy (1:0).

Drużyna trenera Edwarda Iordanescu bazuje na szczelnej defensywie, ale we wtorek będzie musiała sobie radzić bez lewego obrońcy Nicusora Bancu, który musi odcierpieć karę za dwie żółte kartki. Rumuni zapewne nadal szukać będą swoich szans głównie w kontratakach, w których bryluje Denis Dragus, oraz strzałach z dystansu, w których celuje zwłaszcza Nicolae Stanciu.

Obserwatorzy podkreślają też liczne pozaboiskowe zasługi Iordanescu, któremu udało się stworzyć dobry kolektyw i świetną atmosferę w szatni.

- Oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że z pierwszego miejsce zakwalifikowaliśmy do 1/8 finału, ale to kolejny etap procesu, który zaczęliśmy dwa lata temu. Udało nam się stworzyć fajny, zgrany zespół i teraz przyszły wyniki - zaznaczył obrońca Radu Dragusin, cytowany przez UEFA.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rumunia - Holandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

PAP