37-letni weteran zaskoczył na Wimbledonie. Faworyt poza turniejem!

Norweg był faworytem tego spotkania, lecz od początku nie wszystko szło po jego myśli. Fognini przełamał go już w trzecim gemie i to wystarczyło do wygrania seta 6:4. W drugiej odsłonie znowu do zwycięstwa wystarczyło jedno przełamanie, które nadeszło w jedenastym gemie. Znowu górą był 37-latek.

Rozstawiony z "8" Norweg był w gigantycznych tarapatach, ponieważ w trzecim secie przegrywał już 2:5 i musiał bronić piłki meczowej. Ruud zdołał odrobić stratę dwóch przełamań, a następnie we wzorowy sposób wygrał tie-break 7:1. Wydawało się, że to mógł kluczowy moment tego spotkania.

Fognini się jednak nie załamał. W ósmym gemie czwartego seta przełamał Ruuda, a następnie obronił własny serwis. Wygrał 6:3 oraz mecz 3:1.

Tym samym Włoch wyrównał swój najlepszy wynik w historii występów na kortach Wimbledonu. W trzeciej rundzie wystąpi po raz siódmy.

Wynik meczu:

Fabio Fognini (Włochy) - Casper Ruud (Norwegia, 8) 3:1 (6:4, 7:5, 6:7, 6:3)