Rekord świata pobity po 42 latach. Niesamowita forma 16-latka

Urodzony 8 stycznia 2008 roku sprinter będzie tym samym najmłodszym mężczyzną-lekkoatletą w historii startów Amerykanów w igrzyskach.

- Byłem ogromnie zdenerwowany, gdy zadzwonił do mnie mój trener i powiedział: "Niestety mam złe wieści", po czym dodał: "Żartowałem. Jedziemy do Paryża” - relacjonował nastolatek okoliczności, w których dowiedział się o nominacji amerykańskiej federacji.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczne wieści. Były mistrz świata został zastrzelony

Jego trenerem w szkole w Maryland jest Joe Lee, który jeszcze w środku nocy, po amerykańskich kwalifikacjach, otrzymał telefon od władz federacji (USATF) z informacją, że jego podopieczny został zakwalifikowany do reprezentacji.

O igrzyskach Wilson zaczął marzyć w wieku ośmiu lat, gdy odbywała się właśnie olimpijska rywalizacja w Rio de Janeiro 2016.

- Pamiętam jak oglądałem bieg Justina Gatlina i Usaina Bolta. Powiedziałem mamie i tacie, że chciałbym w przyszłości wystąpić na igrzyskach. Teraz to się spełniło. Kiedy myślisz dużo o jednym celu, to się to spełni jeśli włożysz w to odpowiednio wiele pracy - powiedział cytowany przez espn.com Wilson.

- Przez 42 lata nikt nie był w stanie pobić rekordu na 400 m juniorów, a mnie udało się to dwa razy (w amerykańskich kwalifikacjach) w ciągu trzech dni. Nigdy nie byłem bardziej szczęśliwy rywalizując na bieżni niż w tych zawodach - podkreślił.

PAP