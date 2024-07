Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Czwartek na trawiastych kortach będzie dla polskich kibiców niezwykle interesujący. Iga Świątek zmierzy się z Petrą Martić, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Arthur Fils. Do tego zobaczymy w akcji Polki grające w debla, czyli Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Katarzynę Kawę i Katarzynę Piter. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.

Polsat Sport 1

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Hubert Hurkacz - Arthur Fils (komentarz: T. Tomaszewski, R. Szymanik)

14:30 Jacob Fearnley - Novak Djokovic (komentarz: D. Olejniczak)

16:30 Iga Świątek - Petra Martić (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

19:00 Magda Linette/Peyton Stearns - Ana Bogdan/Jaqueline Cristian (komentarz: M. Łuczak)

Polsat Sport 2

12:00 Magdalena Fręch/Katarzyna Kawa - Anna Danilina/Yifan Xu (komentarz: R. Spiak)

14:00 Katie Boulter - Harriet Dart (komentarz: F. Gawęcki)

16:00 Jack Draper - Cameron Norrie (komentarz: F. Gawęcki)

18:00 Marcos Giron - Alexander Zverev (komentarz: K. Wanio)

Polsat Sport 3

12:00 Jaime Munar - Alex de Minaur (komentarz: A. Romański)

14:00 Gael Monfils - Stan Wawrinka (komentarz: R. Spiak)

16:00 Ons Jabeur - Robin Montgomery (komentarz: M. Łuczak)

18:30 Katarzyna Piter/Wiktoria Tomowa - Clara Burel/Camila Osorio (komentarz: M. Krogulec)

Polsat Sport Fight

14:00 Xinyu Wang - Jessica Pegula (komentarz: A. Romański)

16:00 Danielle Collins - Dalma Galfi (komentarz: M. Krogulec)

18:00 Jelena Rybakina - Laura Siegemund (komentarz: M. Łuczak)

18:30 Rinky Hijikata/John Peers - Andy Murray/Jamie Murray (komentarz: D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 3:

12.00: kort nr 8 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 4:

12:00 kort nr 12 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 5:

12:00 Kort nr 17 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 6:

12:00 Kort nr 18 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 4 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 5 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 7 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 9 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 14 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 15 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

12:00 kort nr 16 (bez komentarza)