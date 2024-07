Siatkarski transfer na szczycie! Legenda PlusLigi zmienia klub

Jurij Gladyr (rocznik 1984) urodził się w Połtawie na Ukrainie, ale większą część swojej siatkarskiej kariery związał z Polską. Grał w klubach AZS Politechnika Warszawska (2008–09), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2009–16), PGE Skra Bełchatów (2016–17). Kolejne sezony spędził w Turcji i we Włoszech (Fenerbahce Stambuł, Emma Villas Siena). W 2019 roku wrócił do PlusLigi i zasilił Jastrzębski Węgiel.

Doświadczony środkowy ma za sobą czternaście sezonów w PlusLidze. Rozegrał 340 meczów, w których zdobył 2905 punktów. Cztery razy wywalczył mistrzostwo Polski (2016 – z ZAKSĄ, 2021, 2023, 2024 – z Jastrzębskim Węglem). Ma też w kolekcji cztery srebrne i jeden brązowy medal PlusLigi oraz dwa Puchary i dwa Superpuchary Polski. Z klubem z Jastrzębia-Zdroju dwukrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów.

– Ta decyzja była dość prosta do podjęcia, bo Aluron CMC Warta Zawiercie to klub i projekt bardzo mądrze prowadzony przez ludzi, dla których siatkówka jest pasją. To klub, który jest pielęgnowany od samego początku i cały czas rozwija się we właściwym kierunku. Zawsze stawiający sobie za cel zwycięstwo – powiedział Jurij Gladyr.

– Mam nadzieję, że od dziś wspólnie będziemy kontynuować te ścieżkę, która zaprowadzi nas do spełnienia marzeń i wkrótce napiszemy nowy rozdział w historii klubu. Jestem podekscytowany na myśl o nowych wyzwaniach, które stoją przed nami otworem oraz o możliwości zapoznania się z wami wszystkimi – dodał środkowy, cytowany przez stronę aluroncmc.pl.

– Podejmując decyzje transferowe, datę urodzenia od dawna traktujemy jako rzecz drugorzędną i to podejście już nieraz później zaprocentowało. Jurij to zresztą zawodnik, który utrzymuje od lat fenomenalną formę fizyczną, co idzie w parze z jego znakomitą dyspozycją na boisku. Jestem przekonany, że będzie stanowił duże wzmocnienie naszej drużyny, a swoją walecznością i ekspresją błyskawicznie kupi przychylność kibiców – zapewnił prezes klubu, Kryspin Baran.