Siatkarz wraca do Zawiercia! Grał tam przez dwa sezony

Był siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie w latach 2021–23, a teraz wraca do tej drużyny po rocznym wypożyczeniu do Enea Czarnych Radom. Wiktor Rajsner znów zagra w klubie z Zawiercia.

Wiktor Rajsner (rocznik 1999) pochodzi z Bydgoszczy i gra na pozycji środkowego. Był zawodnikiem klubów SMS PZPS Spała (2016–18), Norwid Częstochowa (2018–20), Lechia Tomaszów Mazowiecki (2020–21), Aluron CMC Warta Zawiercie (2021–23) oraz Enea Czarni Radom (2023–24).

W klubie z Radomia Rajsner wracał do pełni formy po urazie, którego nabawił się pod koniec października 2022 roku. Na ostatnim treningu przed wyjazdem na mecz PlusLigi do Lublina zerwał więzadło krzyżowe przednie. Konieczna była operacja jego rekonstrukcji, a wielomiesięczna rehabilitacja wyeliminowała siatkarza z gry do końca sezonu 2022/23.

Chociaż Enea Czarni Radom minionego roku nie mogą zaliczyć do udanych, to sam Rajsner dobrze prezentował się na boisku. 24-letni środkowy zagrał w 25 meczach, w których zdobył w nich 166 punktów.

Środkowy pobił w tym czasie dwa rekordy swej plusligowej kariery. W domowym meczu z PSG Stalą Nysa zdobył 15 punktów, a w spotkaniu z Asseco Resovią, również rozgrywanym w Radomiu, zaliczył 5 punktowych bloków.

– Pod kątem indywidualnym wypożyczenie Wiktora do Radomia okazało się strzałem dziesiątkę. Szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie, nabrał tak potrzebnego ogrania po ciężkiej kontuzji i radził sobie na tyle dobrze, że był jednym z czołowych blokujących całej PlusLigi mimo słabych wyników zespołu. W nadchodzącym sezonie czeka go trudna rywalizacja o miejsce w składzie, ale wierzę, że będzie to dla niego motywacja do dalszego rozwoju, a na pewno dostanie swoje szanse – podkreślił w klubowych mediach prezes Kryspin Baran.

Wiktor Rajsner do Zawiercia przeniósł się w 2021 roku z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. Po dołączeniu do Jurajskiej Armii zadebiutował w PlusLidze i był najmłodszym graczem w drużynie. Na boisku pojawił się w jedenastu meczach PlusLigi oraz dwóch spotkaniach Pucharu Polski i pełnił głównie rolę zmiennika bardziej doświadczonych Miłosza Zniszczoła i Patryka Niemca. W debiutanckim sezonie zdobył z Jurajskimi Rycerzami brązowy medal PlusLigi.

– Bardzo cieszę z powrotu do drużyny z Zawiercia. Rok spędzony w Radomiu dał mi dużo pod względem sportowym i postaram się przełożyć to na następny sezon. Możliwość gry w Aluron CMC Warcie Zawiercie to niesamowita nobilitacja, dlatego tym bardziej cieszę się, że wracam w szeregi Jurajskich Rycerzy – przyznał Wiktor Rajsner, cytowany przez stronę aluroncmc.pl.