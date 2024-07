Eleven Sports z prawami do Bundesligi do końca sezonu 2028/29

Telewizja Eleven Sports pozyskała wyłączne prawa do transmitowania w Polsce piłkarskich rozgrywek Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25.

Porozumienie zawarte z Bundesliga International przewiduje, że w rundzie wiosennej sezonu 2024/25, która wystartuje w styczniu 2025 roku, ELEVEN SPORTS będzie mógł transmitować w każdej kolejce pięć najważniejszych meczów Bundesligi i wybrane starcia 2. Bundesligi. Ponadto umowa gwarantuje stacji wyłączne prawa do pokazywania spotkań obu lig od początku rozgrywek 2025/26 do sezonu 2028/29 włącznie.

- Liga niemiecka jest bez wątpienia jedną z najsilniejszych na świecie, co pokazała obecna edycja europejskich pucharów – Borussia Dortmund dotarła do finału Ligi Mistrzów UEFA, a Bayer Leverkusen zagrał w finale Ligi Europy UEFA. Cieszymy się, że po kilkuletniej przerwie te atrakcyjne rozgrywki wracają na anteny Eleven Sports i gwarantujemy, że nasi widzowie jak zawsze dostaną świetnie opakowany produkt. Bundesliga wraca do domu - powiedział Patryk Mirosławski, redaktor naczelny Eleven Sports.

- Wznawiając wcześniejszą współpracę z Eleven Sports, chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w budowanie udanego partnerstwa; także z naszymi fanami poza granicami Niemiec. Polska zajmuje szczególne miejsce w sercu Bundesligi, konsekwentnie wzbogacając nasze rozgrywki o najwyższej klasy talenty piłkarskie, które mają swój udział w budowaniu dziedzictwa naszej ligi. Do tej pory z klubami Bundesligi kontrakty podpisało 117 polskich zawodników, czyli więcej niż we wszystkich innych czołowych ligach europejskich razem wziętych. Zainteresowanie Bundesligą wzrosło również w 2023 roku, a liczba jej fanów w Polsce zwiększyła się o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jesteśmy podekscytowani ciągłym rozwojem i sukcesami Bundesligi na tym kluczowym rynku - powiedział Peer Naubert, International Chief Marketing Officer Bundesligi.

Dzięki pozyskaniu praw do Bundesligi i 2. Bundesligi Eleven Sports zaoferuje swoim widzom dużą dawkę najlepszego niemieckiego futbolu. Do końca sezonu 2025/26 stacja posiada wyłączne prawa do transmitowania w naszym kraju także rozgrywek o Puchar Niemiec. W zmaganiach za naszą zachodnią granicą biorą udział takie gwiazdy piłki nożnej jak Harry Kane, Florian Wirtz, Serhou Guirassy, Jamal Musiala, Leroy Sané, Loïs Openda, Niclas Füllkrug czy Dani Olmo. W drużynach Bundesligi i 2. Bundesligi występują także polscy zawodnicy, tacy jak choćby Jakub Kamiński, Kamil Grabara, Robert Gumny, Dawid Kownacki, Michał Karbownik, Tymoteusz Puchacz, Marcin Kamiński czy Łukasz Poręba.

Informacja prasowa