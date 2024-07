Wojciech Szczęsny ma powody do świętowania! Bramkarz reprezentacji Polski wraz ze swoją żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną po raz drugi zostali rodzicami. Szczęśliwa para nadała córce imię Noelia.

Świetne wieści dla Wojciecha Szczęsnego i jego żony - Mariny Łuczenko-Szczęsnej. 3 lipca para doczekała się narodzin drugiego dziecka, co wspólnie ogłosili kilka dni później na Instagramie.



- Noelia. Witaj na świecie nasza księżniczko - napisała para dziękując również personelowi medycznemu.



Artystka i bramkarz pobrali się w maju 2016 roku, a ich pierwsze dziecko - Liam urodził się w czerwcu 2018 roku. Jak już oficjalnie wiadomo syn znanej pary będzie miał siostrę o imieniu Noelia.

W ostatnim czasie golkiper wystąpił wraz z reprezentacją Polski na EURO 2024, gdzie Biało-Czerwoni zakończyli swoje zmagania w fazie grupowej. Co ciekawe głośno mówi się o tym, że był to ostatni reprezentacyjny turniej zawodnika Juventusu. Informacje o odejściu Szczęsnego z reprezentacji nie zostały oficjalnie potwierdzone, choć sam zawodnik nie ukrywał wcześniej, że to jego ostatni wielki turniej.



- Wojtek nie odchodzi, bo nie ma konkretnej deklaracji z jego strony. Jest w kadrze, cały czas z nami. Trzeba to uszanować i dopiero później podjąć rozmowy - powiedział selekcjoner Michał Probierz przed ostatnim spotkaniem EURO 2024 z Francją. Piłkarz nie zabrał oficjalnie głosu w sprawie po zakończeniu turnieju.