Organizatorzy zdecydowali. Tak uczczą pamięć tragicznie zmarłego kolarza

Organizatorzy po konsultacji z rodziną i zespołami podjęli decyzję o odwołaniu ostatniego etapu wyścigu, kolarze odbędą jednak jazdę upamiętniającą zmarłego w sobotę Drege.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 25-letni kolarz. Zginął podczas Wyścigu Dookoła Austrii

"Tourtross i cały kolarski świat są zszokowani. Pamiątkowy wyścig był wyraźnym życzeniem ojca Andre, jego kolegów i całego zespołu" - można przeczytać w oświadczeniu organizatorów.

25-letni zawodnik grupy Coop-Repsol był w grupce uciekinierów, gdy doszło do jego upadku na zjeździe ze szczytu Grossglockner do Heiligenblut. Reanimowano go, jednak nieskutecznie. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Na razie nie są znanego szczegóły dotyczące tego, jak doszło do wypadku.

Wobec odwołania ostatniego etapu wyścig wygrał Włoch Diego Ulissi (UAE Team Emirates), przed Kolumbijczykiem Brandonem Riverą i Amerykaninem Magnusem Sheffieldem z Ineos Grenadiers.

Pamięć Drege zostanie także uczczona przed startem dziewiątego etapu Tour de France w niedzielę. Jak ogłosili organizatorzy, kolarze norweskiej drużyny Uno-X zostaną wezwani na linię startu pięć minut przed rozpoczęciem rywalizacji w Troyes, aby złożyć hołd zmarłemu koledze.

KP, PAP