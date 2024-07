Wielki sukces Vitala Heynena. Może zagrać przeciwko Polsce

Reprezentacja Chin w siatkówce zwyciężyła Challenger Cup. Dzięki temu w przyszłym roku drużyna prowadzona przez Vitala Heynena zagra w Lidze Narodów. A co za tym idzie - może zmierzyć się z Polską.

Charyzmatyczny Belg jest szkoleniowcem męskiej kadry Chin od kwietnia 2024 roku. Wcześniej przez dwa lata prowadził kobiecą reprezentację Niemiec, po drodze pracując z Nilufer Belediyespor. W latach 2018-2021 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Z Biało-Czerwonymi zdobył mistrzostwo świata, srebro Pucharu Świata i dwa brązowe medale mistrzostw Europy.

Teraz do swojego CV może dołożyć kolejny sukces. W niedzielę męska kadra Chin na własnym terenie wygrała finał Challenger Cup 2024. W finale gospodarze wygrali z Belgią 3:1. We wcześniejszej fazie turnieju nie stracili nawet seta. Dzięki temu triumfowi zespół prowadzony przez Heynena zagra w kolejnych rozgrywkach Ligi Narodów.

Tegoroczną edycję VNL wygrali Francuzi. Drugie miejsce zajęli Japończycy, a na najniższym stopniu podium stanęli Polacy.

Liga Narodów od sezonu 2025 zostanie powiększona z szesnastu do osiemnastu reprezentacji. Żadna z drużyn nie została zdegradowana po rozgrywkach VNL 2024. Do Ligi Narodów 2025 dołączą triumfatorzy Challenger Cup - Chiny, a także najwyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu FIVB, spośród tych, które nie uzyskały wcześniej kwalifikacji. Będzie to Ukraina.