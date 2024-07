Hajto kontrowersyjnie o Mbappe. "Sportowcy powinni zająć się piłką, a nie wkraczać w politykę"

Jednym z głównych tematów środowego Cafe Euro Cast była porażka Francji w półfinale mistrzostw Europy. Zdecydowanie antybohaterem klęski z Hiszpanią był Kylian Mbappe. Były skrzydłowy PSG rozegrał fatalny turniej, zdobył tylko jedną bramkę i nie był boiskowym bohaterem, którego oczekiwali kibice "Les Bleus". Tomasz Hajto podzielił się swoją teorią na temat zaskakującej niemocy Francuza.

- Uważam, że błędy zostały popełnione przy Kylianie Mbappe. On o przedłużeniu kontraktu rozmawia z Macronem, rozmawia o polityce. To jest zły i błędny kierunek - stwierdził Hajto



Były stoper reprezentacji Polski nawiązał do niedawnych wypowiedzi francuskiego napastnika, który regularnie w okresie wyborczym we Francji (wybory wypadły akurat na czas trwania mistrzostw Europy) apelował do swoich rodaków, by ci zagłosowali przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu, partii Marine le Pen.



- Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek, musimy iść i głosować, to naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi, to naprawdę pilne. Widzieliśmy wyniki I tury, są katastrofalne. Naprawdę mamy nadzieję, że to się zmieni i wszyscy zmobilizują się, by zagłosować... i zagłosują na właściwą stronę - powiedział przed drugą turą wyborów Kylian Mbappe.



Właśnie w zaangażowaniu społecznym gwiazdy "Trójkolorowych" podczas turnieju Hajto widzi jeden z powodów słabszej dyspozycji Mbappe.



- Uważam, że sportowcy powinni zająć się piłką, a nie wkraczać w politykę. To trochę rozbiło dyspozycję i formę Kyliana - wyraził swoją opinię ekspert Polsatu Sport.



Francja odpadła w półfinale Euro z Hiszpanią. Kylian Mbappe zakończył udział w rozgrywkach z jednym trafieniem na koncie, z rzutu karnego przeciwko Polsce.

Mateusz Przyrowski