Hiszpania w finale Euro 2024!

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w dziewiątej minucie gry. Miękkim dośrodkowaniem w pole karne popisał się Kylian Mbappe. Francuski gwiazdor zagrał piłkę idealnie na głowę Randala Kolo Muaniego. Ten uwolnił się spod opieki obrońców i precyzyjnym strzałem pokonał Unaia Simona. Na odpowiedź "La Furia Roja" trzeba było czekać 12 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny rekord! Oto najmłodszy zdobywca bramki w historii Euro

Pozycję do strzału przed polem karnym wypracował sobie Lamine Yamal. Fenomenalny nastolatek oddał znakomity strzał lewą nogą, po którym futbolówka jeszcze odbiła się od słupka, zanim zatrzepotała w siatce. Mike Maignan wyciągnął się jak struna, ale nie był w stanie powstrzymać uderzenia. Pięć minut później było już 2:1 dla Hiszpanów.

Odbitą po dośrodkowaniu Jesusa Navasa piłkę przechwycił Dani Olmo. Gracz RB Lipsk minął francuskich obrońców i oddał strzał. Uderzenie próbował zablokować Jules Kounde. Defensor "Trójkolorowych" zrobił to bardzo niefortunnie, gdyż skierował futbolówkę do własnej bramki. Hiszpania wyszła na prowadzenie, które utrzymała do końca pierwszej połowy.

W drugiej części gry Francuzi musieli ruszyć do ataku. Z ich poczynań ofensywnych niewiele jednak wynikało. Trener Didier Deschampes postanowił zareagować wprowadzając na boisko m.in. Antoine'a Griezmanna czy Bradleya Barcolę. Były momenty, kiedy "Les Bleus" przenosili się na połowę rywali i podejmowali próby ataku, ale niewiele z tego wynikało. W 76. minucie meczu idealną pozycję do strzału miał Theo Hernandez. Reprezentant Francji przeniósł jednak piłkę wysoko nad poprzeczką.

Francuzi mieli coraz mniej czasu, by zdobyć bramkę wyrównującą. W 85. minucie gry solowym rajdem popisał się Kylian Mbappe, ale on również przesadził z siłą włożoną w uderzenie. W końcówce meczu "Trójkolorowi" zaczęli się spieszyć, lecz nie poskutkowało to golem. Wreszcie sędzia gwizdnął po raz ostatni. Hiszpanie wygrali i to oni powalczą o złoty medal piłkarskich mistrzostw Europy. Ich rywali wyłoni środowy półfinał, w którym Anglicy zmierzą się z Holendrami.

Hiszpania - Francja 2:1 (2:1)

Bramki: Yamal 21, Kounde 26 (sam.) - Kolo Muani 9

Żółta kartka - Hiszpania: Jesus Navas, Lamine Yamal. Francja: Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga.

Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia).

Hiszpania: Unai Simon - Jesus Navas (58. Dani Vivian), Nacho Fernandez, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (90+3. Ferran Torres), Rodri, Dani Olmo (76. Mikel Merino), Fabian Ruiz, Nico Williams (90+3. Martin Zubimendi) - Alvaro Morata (76. Mikel Oyarzabal).

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez - Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante (62. Antoine Griezmann), Adrien Rabiot (62. Eduardo Camavinga) - Ousmane Dembele (79. Olivier Giroud), Randal Kolo Muani (62. Bradley Barcola), Kylian Mbappe.