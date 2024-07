Bayern wzmacnia się przed nowym sezonem. Transfer reprezentanta Portugalii

Piłkarz reprezentacji Portugalii Joao Palhinha, podstawowy zawodnik drużyny narodowej podczas Euro 2024, przeszedł z Fulham do Bayernu Monachium. Według mediów suma transferu 29-letniego pomocnika wynosi ok. 50 milionów euro.

Palhinha podpisał z Bayernem czteroletni kontrakt. W Fulham grał od 2022 roku, wcześniej występował m.in. w Sportingu i Bradze.

Rozegrał dotychczas 31 meczów w reprezentacji Portugalii, która odpadła w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Niemczech, po porażce z Francją w rzutach karnych.

Portugalczyk był bliski dołączenia do Bayernu już latem 2023 roku, ale wówczas transfer nie doszedł do skutku w ostatecznym terminie. Teraz przeprowadzkę do Monachium piłkarz nazwał "jednym z najszczęśliwszych dni w swoim życiu".

"Bardzo chcieliśmy Joao Palhinhę w Bayernie już zeszłego lata. I słusznie" – oświadczył członek zarządu Bayernu ds. sportu Max Eberl.

"Ważne było, abyśmy nigdy nie stracili kontaktu. Joao naprawdę chciał przyjść do Bayernu, potrzebujemy takich graczy. Jest ważnym elementem naszej przyszłości" - dodał.

To drugi transfer Bawarczyków w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej drużynę z Monachium - według mediów za 70 mln euro - wzmocnił francuski napastnik Michael Olise z Crystal Palace.

Po serii 11 z rzędu tytułów mistrza Niemiec, Bayern w ostatnim sezonie zajął trzecie miejsce, za Bayerem Leverkusen i VfB Stuttgart.

PAP