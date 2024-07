- Koeman mówi, jakby oglądał inny mecz. Pierwsze 20 minut to Anglicy grali rewelacyjnie. W drugiej połowie były fragmenty, gdzie Holandia próbowała dojść do głosu i stworzyć jakąś sytuacje. Anglia wykazała się większą dojrzałością. Holendrów zgubiła ich buta i arogancja. Nie mają ani jednego piłkarza światowego formatu, a zachowują się niesamowicie pewnie – mówił były reprezentant Polski.

Ponadto nie krył satysfakcji z takiego zakończenia meczu.

- Cieszę się, że odpadli. Jeżeli ten finał ma być naprawdę dobry, to lepsze widowisko jest w stanie stworzyć Anglia, która pokazała, że nie ma co czekać na karne, tylko zaczynamy grać. Wydaje mi się, że w niedzielę to już będzie ciekawe spotkanie – podsumował Hajto.

Słów krytyki pod adresem holenderskich piłkarzy nie szczędzili również inny ekspert Polsatu Sport – Marek Citko.

- Holandia szczęśliwie wyszła z grupy, przepychała te mecze ze słabszymi przeciwnikami, traciła dużo bramek. To bardzo duży sukces, że doszli do półfinału. – mówił Citko

Oberwało się również trenerowi Ronaldowi Koemanowi.

- Trener Koeman przedstawia to w różowych barwach. Ja myślę, że z nim reprezentacja wielkich sukcesów nie będzie osiągała – zakończył ekspert Polsatu Sport.

Całość w poniższym materiale wideo.

