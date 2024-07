Co Kurek przekazał Bednorzowi i Popiwczakowi? "Jestem z nich bardzo dumny"

Polscy siatkarze przygotowują się do występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jednym z ostatnich sprawdzianów będzie występ w XXI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Poznaliśmy już olimpijską kadrę, a jej ogłoszenie było bardzo trudnym momentem dla siatkarzy.

– Mentalnie to był ciężki moment. Nawet sama chwila ogłoszenia nie była momentem rozprężenia. Współczuję chłopakom, którzy odpadli na ostatniej prostej, współczuję też tym, którzy odpadli miesiąc temu. Chciałbym, żeby każdy miał szansę doświadczyć igrzysk olimpijskich i wygrać tam medal dla Polski. Będę trzymał kciuki za tych chłopaków, którzy będą mieli okazję zagrać za cztery lata w Los Angeles. W tym roku to my jesteśmy tymi szczęśliwcami i musimy sprostać wyzwaniu – powiedział Bartosz Kurek.

W drużynie na igrzyska zabrakło kilku znakomitych siatkarzy. Wśród wielkich nieobecnych znaleźli się przyjmujący Bartosz Bednorz oraz libero Jakub Popiwczak.

– Obu przekazałem, że jestem bardzo dumny z nich i z pracy, jaką wykonali. Moim zdaniem nie mogli zrobić niczego więcej... Niestety, grają w reprezentacji, w której trener ma tak szeroki wybór i ten wybór musiał na kogoś paść – powiedział kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski.

– Myślę, że mogą być zadowoleni z tego, jak przetrenowali ten okres kadrowy. Na pewno do klubów wrócą jako lepsi zawodnicy, a polska siatkówka będzie miała z nich pociechę jeszcze przez wiele lat. Obu z nich widzę bardzo mocno w rywalizacji o skład na kolejne igrzyska – dodał Kurek.

Cała rozmowa Tomasza Krochmala z Bartoszem Kurkiem w materiale wideo: