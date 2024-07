Najlepiej punktująca siatkarka polskiej ligi podjęła decyzję! Tam zagra w nowym sezonie

W minionym sezonie wygrała ranking punktujących i atakujących Tauron Ligi, a co najważniejsze wywalczyła z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała brązowy medal mistrzostw Polski oraz Puchar Polski. Wielu kibiców zastanawiało się, gdzie Kertu Laak zagra w przyszłym sezonie? Znamy już odpowiedź na to pytanie. Atakująca reprezentacji Estonii zostaje w klubie z Bielska-Białej.

Kertu Laak (rocznik 1998) mierzy 189 cm wzrostu i gra na pozycji atakującej. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiała w klubie AudentesSG/Noortekoondis, skąd w 2013 roku przeniosła się do Kohila VK/E-Service.

W pierwszych latach swej kariery była odpowiedzialna za kreowanie gry. Jako rozgrywająca zdobyła szereg nagród indywidualnych – tytuł najlepszej rozgrywającej ligi estońskiej (2014) czy Ligi Bałtyckiej (2014). Później zmieniła pozycję na atakującą i była wybierana najlepszą atakującą ligi estońskiej.

Jej pierwszym zagranicznym klubem było fińskie LP Viesti, w którym grała przez dwa sezony (2017–19), zdobywając srebrny i złoty medal mistrzostw Finlandii. W sezonie 2017/18 była najlepiej punktującą, a rok później najlepszą atakującą całej ligi. W 2018 roku była również najlepiej blokującą siatkarką Srebrnej Ligi Europejskiej, w której grała z reprezentacją Estonii. W tym samym roku została także wybrana Siatkarką Roku w Estonii.

Jej dobra gra zaprocentowała angażem do włoskiego klubu Reale Mutua Fenera Chieri (2019–21). Kolejnym klubem siatkarki był niemiecki SSC Palmberg Schwerin. W sezonie 2021/22 powróciła do rodzimej ligi i reprezentowała barwy Viljandi Metall, a w kolejnym grała już we Francji w RC Cannes.

W sezonie 2023/24 pojawiła się w BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała i stała się rewelacją Tauron Ligi. Z klubem zdobyła Puchar Polski i brązowy medal mistrzostw Polski. Brylowała też w rankingach indywidualnych ekstraklasy siatkarek. Zajęła pierwsze miejsce w rankingach punktujących (493 punkty) oraz atakujących (418 punktów); w rankingu MVP była druga (6 statuetek), a w zestawieniu najlepiej zagrywających uplasowała się na piątej pozycji (28 asów).

Siatkarka ma już na koncie wiele sukcesów. Czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Estonii (2014, 2015, 2016, 2017), dwa razy sięgnęła po Puchar tego kraju. Była też mistrzynią Finlandii (2019). W ubiegłym sezonie dołożyła kolejne osiągnięcia na polskich parkietach, a dzięki znakomitej grze została nominowana do tytułu Obcokrajowiec Sezonu w Tauron Lidze.

Kertu Laak jest wielokrotną reprezentantką Estonii. Ma na swoim koncie już ponad 100 meczów w barwach narodowych. Obecnie przygotowuje się z kadrą do eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w sierpniu.