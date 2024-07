Obie kadry zaczęły zmagania w Memoriale w piątek. Polska pewnie ograła Egipt, triumfując 3:0. Niemcy natomiast przegrały 2:3 z reprezentacją Słowenii.

- Nasz trener ze sztabem na pewno znajdą elementy, w których nie prezentowaliśmy się dobrze, w których musimy wskoczyć na wyższy poziom. Myślę, że serwowaliśmy trochę, jak na ręcznym hamulcu. Nie chcieliśmy popełniać błędów. To zostanie wypunktowane przez trenera. Jesteśmy w ciężkim treningu na siłowni. Przygotowujemy się do igrzysk olimpijskich. Czasami naprawdę daje z wątroby. Gramy serduchem, a nie naszą fizycznością. Wygraliśmy 3:0 i skupiamy się na kolejnym rywalu. Jutro rano dokręcimy śrubę na siłowni i zobaczymy jak będzie. Ja widzę ogromny swój progres. Jeśli chodzi o siłownię, to jestem w życiowej formie i mam nadzieję, że ta życiowa siatkarska forma przyjdzie za kilka dni – powiedział po spotkaniu z Egiptem przyjmujący Kamil Semeniuk.

Krakowski turniej potrwa do niedzieli i dla wszystkich zespołów jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed igrzyskami w Paryżu.

Memoriał rozgrywany jest od 2003 roku. Od 2016 r. jego gospodarzem jest krakowska Tauron Arena. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację biało-czerwonych do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu olimpijskiego w 1976 roku.

Polacy 10-krotnie triumfowali w tej imprezie - w latach 2006, 2008-2009, 2012-2013, 2015, 2017-2018, 2021-2022. W poprzedniej, jubileuszowej edycji zwyciężyli Włosi, którzy wyprzedzili Słoweńców, Polaków i Francuzów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy od godziny 18.30 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport