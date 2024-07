Polki i Włoszki zagrają w meczu o trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy do lat 18. Która drużyna sięgnie po zwycięstwo? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl.

Polki bardzo dobrze zaprezentowały się w fazie grupowej mistrzostw Europy. Biało-Czerwone przegrały tylko jedno spotkanie - z narodową drużyną Bułgarii. Nic zatem dziwnego, że zajęły pierwsze miejsce w grupie i zapewniły sobie awans do półfinału czempionatu.

Na drodze do finału Biało-Czerwonych stanęły zawodniczki z Belgii. Polki nie dały im rady, przegrywając mecz w czterech setach. Przez to Belgijki zapewniły sobie awans do finału, gdzie zmierzą się z Bułgarkami.

Reprezentantki Polki będą natomiast rywalizować w starciu o trzecie miejsce. O pozycję na najniższym szczeblu podium powalczą z Włoszkami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.