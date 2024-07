W niedzielę rozegrane zostaną finałowe mecze Wimbledonu, jeśli chodzi o zmagania w singlu mężczyzn i w mikście. O ten drugi tytuł powalczy Jan Zieliński. Transmisja finałowego starcia w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

Po finale singla mężczyzn, który rozpocznie się o godz. 15 i w którym zmierzą się Carlos Alcaraz oraz Novak Djokovic, na kort centralny All England Lawn Tennis and Croquet Clubu wyjdzie Jan Zieliński, który w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu powalczą o triumf w mikście z Santiago Gonzalezem i Giulianą Olmos. Rywale to pierwsza para z Meksyku, która zagra o wielkoszlemowy tytuł.

Rozstawiony z "siódemką" polsko-tajwański duet zwyciężył już w tym roku w grze mieszanej w Australian Open. Zieliński może zapewnić Polsce 11. wielkoszlemową wygraną i zostać drugim biało-czerwonym po Łukaszu Kubocie, który znajdzie się na liście zwycięzców Wimbledonu, najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego w świecie.

- To są dziecięce marzenia każdego tenisisty. Jedno z nich spełniłem kilka dni temu, wychodząc na kort centralny. W niedzielę mogę spełnić kolejne. Mam nadzieję, że dopiszę piękną kartę polskiego debla i zrobię to, co udało się mojemu wielkiemu idolowi Łukaszowi Kubotowi, na którym wzorowałem się całe życie - przyznał Zieliński w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

Transmisja finału Wimbledonu w mikście w niedzielę w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek meczu z udziałem Jana Zielińskiego po zakończeniu spotkania Carlos Alcaraz - Novak Djokovic.

BS, PAP