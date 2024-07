Polska zagra z Islandią w ramach kwalifikacji do europejskiego czempionatu kobiet. Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 lipca o godz. 19:00 na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska – Islandia na Polsatsport.pl.

Polki nieudanie zaczęły zmagania w grupie czwartej, przegrywając aż pięć meczów. Jest to bardzo słaby wynik polskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej. Podopieczne Niny Patalon w poprzednim meczu uległy drużynie Austrii aż 3:1. Wyniki polskiej kadry mogą rozczarowywać w tym roku. We wtorek o godz. 19:00 Polki czeka ostatni sprawdzian w ramach eliminacji. Spotkają się z reprezentantkami Islandii na boisku w Sosnowcu. Polskie piłkarki będą chciały zmazać plamę po wcześniejszych nieudanych występach.

Polki zajmują ostatnią – czwartą pozycję w swojej grupie, zaś Islandki są na drugim miejscu. To one będą faworytkami w tym starciu. Zgromadziły dotąd 10 punktów, wygrywając trzy razy, raz remisując i raz przegrywając. Jest to niewątpliwie okazały dorobek rywalek polskiej kadry.

Polskie zawodniczki, mimo kiepskiego bilansu w kwalifikacjach, są pewne udziału w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa w Szwajcarii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska – Islandia od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

